Популярный украинский музыкант, исполнитель и тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров продолжет активно выступать, рассказывать о своей деятельности и делится успехами в социальной сети.

После выступления Артем Пивоваров уже традиционно пообщался с поклонниками и сделал несколько кадров с ними на память. Однако у одной из девочек Пивоваров заметил слезы, поэтому сразу спросил, что произошло и почему она так нервничает. Как оказалось, она хотела показать ему свой рисунок, но артист его не заметил.

Пивоваров сразу попросил найти этот рисунок и извинился, поскольку был на эмоциях от выступления и большое количество людей рассеивали внимание. На память Пивоваров сделал еще несколько фото с девочкой.

«Что случилось?; Какая хорошенькая девочка; Выздоровление тебе маленькая королева. Желаю тебе удачи во всем; О, ты настоящая звезда! Рада, что ты уже без костылей! Больше не болей; И когда я перестану плакать от таких видео? пусть каждый ребенок будет здоров; Я тоже заплакала бы; Классный человек вы, Артем».

Мы также писали, участвуя в песенном шоу "Голос" вместе с другими коллегами в качестве судьи, Пивоваров получает не только позитивные комментарии, но и критику. Решив ответить на довольно грубые слова украинцев, Пивоваров посмеялся над хейтерами и показал новое видео.



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