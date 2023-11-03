Финалистка "Голос країни-13" Галина Печенежская поделилась личной трагедией, пишет Politeka.net.

Певица потеряла отца и в его день рождения написала ему послание, которое опубликовала в сториз Инстаграм.

«…Сегодня твой день рождения. Да, я снова утром немного плачу. Но и улыбаюсь. Папа, я поставила тебе самый лучший памятник. А еще я стала одной из лучших певиц Украины», - рассказала финалистка «Голос країни», обращаясь к своему отцу.

Артистка также призналась, что каждый день чувствует, как папа ее оберегает, как живет в ней, в ее мыслях и действиях.

«Мне очень не хватает твоих объятий. И прошу тебя – будь и дальше незримо рядом. Ты моя стена и поддержка. Даже оттуда» , - обратилась финалистка «Голос країни» к папе.

Галина Печенежская также показала памятник, установленный на могиле отца. По ее словам, она не могла его поставить три года.

«Меня бросали на деньги. Брали и не возвращали. Потом началась полномасштабная и мы уехали, не зная, вернемся ли. Но я все равно вернулась. Снова накопила и поставила», - рассказала финалистка «Голос країни».

Галина Печенежская родом из Харькова. Из-за войны она была вынуждена выехать в Германию вместе с дочерью и мамой.

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