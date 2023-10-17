Трагічну подію вже офіційно підтвердили, врятувати життя артисту, якого знають мільйони українців, не вдалося.

Так, стало відомо, що помер Сергій Сивохо.

Сергій Сивохо помер 17 жовтня, о 5.40. Інформацію про смерть Сергія Сивоха підтвердили ЗМІ в пресслужбі артиста.

Про смерть Сергія Сивохо також повідомляють його друзі.

Додамо, раніше з’явилася непідтверджена інформація про смерть Сергія Сивоха, але ці чутки були спростовані. Зазначалось, що артист знаходиться у дуже важкому стані.

Сергій Сивохо помер у віці 54 роки.

Українці знають Андрія Сивоху, як актора кіно та телебачення, телеведучого, продюсера, співака, шоумена, радіоведучого, пародиста. Сергій Сивохо був зіркою КВК, творчим директором українських телерадіокомпаній. З жовтня 2019 року до березня 2020 року Сергій Сивохо — радник секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Сергій Сивохо був членом журі в шоу «Ліга Сміху», і креативним продюсером ТОВ «Квартал 95».

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року у Донецьку.

Коли майбутньому шоумену було всього шість років, лікарі діагностували йому бронхіт з астматичним компонентом, який змінив все його життя.

Сергій Сивохо розповідав, що з того часу задишка і кашель стали його постійними супутниками.

"Взагалі не було часу, коли я б не кашляв, - ділився шоумен і додавав, що з лікуванням бронхіту пов'язаний і його стрімкий набір ваги, - використовувалися тоді для лікування різні засоби, в тому числі і гормони... У мене тато спортсмен, мама теж була худенька. Я ніколи не комплексував з цього приводу. І ви знаєте, поки вік був досить такий бадьорий, тобто, до недавнього часу, я й не відчував цих кілограмів".

Все змінилося у 2017 році, коли в Сергія Сивохо виявилася виразка. Він став втрачати сили, було важко вставати. Тоді лікарі жорстко поставили ултиматум – потрібно худнути.

«Коли мене забрала швидка, я в той час утратив 3 літри крові, вже не можна було проводити операцію і мені все це через стравохід, вибачте за подробиці, заварювали. Сказали, що давайте або худнути, або до побачення…», - розповідав Сивохо про свій важкий стан.

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