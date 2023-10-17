Трагическое событие уже официально подтвердили, что спасти жизнь артисту, которого знают миллионы украинцев, не удалось.

Так, стало известно, что умер Сергей Сивохо.

Сергей Сивохо скончался 17 октября, в 5:40. Информацию о смерти Сергея Сивохо подтвердили СМИ в пресс-службе артиста.

О смерти Сивохо также сообщают его друзья.

Ранее появилась неподтвержденная информация о смерти Сергея Сивохо, но эти слухи были опровергнуты. Отмечалось, что артист находится в тяжелом состоянии.

Сергей Сивохо скончался в возрасте 54 лет.

Украинцы знают Андрея Сивоху как актера кино и телевидения, телеведущего, продюсера, певца, шоумена, радиоведущего, пародиста. Сергей Сивохо был звездой КВН, творческим директором украинских телерадиокомпаний. С октября 2019 года по март 2020 года Сергей Сивохо — советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Сергей Сивохо был членом жюри в шоу «Лига Смеха» и креативным продюсером ООО «Квартал 95».

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 в Донецке.

Когда будущему шоумену было всего шесть лет, врачи диагностировали ему бронхит с астматическим компонентом, изменившим всю его жизнь.

Сергей Сивохо рассказывал, что с тех пор одышка и кашель стали его постоянными спутниками.

"Вообще не было времени, когда я бы не кашлял, – делился шоумен и добавлял, что с лечением бронхита связан и его стремительный набор веса, – использовались тогда для лечения разные средства, в том числе и гормоны... У меня папа спортсмен, мама тоже была худенькая. Я никогда не комплексовал по этому поводу. И вы знаете, пока возраст был достаточно бодр, то есть, до недавнего времени, я и не чувствовал этих килограммов".

Все изменилось в 2017 году, когда у Сергея Сивохо обнаружилась язва. Он стал терять силы, было тяжело вставать. Тогда врачи жестко поставили ултиматум – нужно худеть.

«Когда меня забрала скорая, я в то время потерял 3 литра крови, уже нельзя было проводить операцию и мне все это из-за пищевода, извините за подробности, заваривали. Сказали, что давайте или худеть, или до свидания…» , - рассказывал Сивохо о своем тяжелом состоянии.

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