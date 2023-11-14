Телеведуча Маша Єфросиніна висловилася на адресу скандальної Фаріон, яка здала ФСБ проукраїнського студента в Криму.

Телеведуча Маша Єфросиніна не змогла стерпіти чергової витівки екс-нардепа Ірини Фаріон, внаслідок якої постраждала людина, пише Politeka.net.

Маша Єфросиніна зазначила на своїй сторінці в Інстаграм, що довгий час трималася позиції не чіпати Фаріон.

«Це пришелепкувате чорнороте явище. Але коли під так званим «захистом української ідентичності» вона скоює злочин проти конкретної людини, людини, яка саме за Україну там, де ризикує за це життям – маю сказати: хтось цю тьотю вже нарешті закриє?», - зазначила Маша Єфросиніна.

Таким чином Маша Єфросиніна відреагувала на жахливу історію, яка сталася через Ірину Фаріон.

Екс-нардепка опублікувала скріншот електронного листа з відкритими персональними даними проукраїнського студента в Криму, а згодом стало відомо, що його затримали представники окупаційного "Центру боротьби з екстремізмом" російського Міністра внутрішніх справ.

Додамо, раніше скандальні висловлювання Ірини Фаріон прокоментувала українська акторка і телеведуча Ольга Сумська.

Сумську обурили слова Фаріон з приводу того, що деякі військові бригади "Азов" та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, навіть у бойових умовах. Фаріон, м’яко кажучи, висловила здивування тим, що деякі з них, незважаючи на свій патріотизм, не намагаються вивчити українську мову, яка є частиною національної ідентичності.

На характеристики Фаріон не скупилася і назвала українців «бидломасою».

«Це якесь божевілля, Фаріон назвала хлопців "збродом", адже вони говорять на фронті російською мовою. Але подібні заяви лише завдають шкоди Україні» - з обуренням зауважила Ольга Сумська.

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