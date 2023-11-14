Телеведущая Маша Ефросинина не смогла стерпеть очередную выходку экс-нардепа Ирины Фарион, в результате которой пострадал человек, пишет Politeka.net.

Маша Ефросинина отметила на своей странице в Инстаграм, что долгое время держалась позиции не трогать Фарион.

«Это нелепое черноротое явление. Но когда под так называемой «защитой украинской идентичности» она совершает преступление против конкретного человека, человека, который именно за Украину там, где рискует за это жизнью – должна сказать: кто-то эту тетю уже наконец закроет?», - отметила Маша Ефросинина.

Таким образом, Маша Ефросинина отреагировала на ужасную историю, произошедшую из-за Ирины Фарион.

Экс-нардепка опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными проукраинского студента в Крыму, а вскоре стало известно, что его задержали представители оккупационного "Центра борьбы с экстремизмом" российского Министра внутренних дел.

Ранее скандальные высказывания Ирины Фарион прокомментировала украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская.

Сумскую возмутили слова Фарион по поводу того, что некоторые военные бригады "Азов" и 3-я отдельная штурмовая бригада общаются на русском языке, даже в боевых условиях. Фарион, мягко говоря, выразила удивление тем, что некоторые из них, несмотря на свой патриотизм, не пытаются выучить украинский язык, являющийся частью национальной идентичности.

На характеристики Фарион не жадничала и назвала украинцев «быдломасой».

«Это какое-то безумие, Фарион назвала ребят "сбродом", ведь они говорят на фронте на русском языке. Но подобные заявления только наносят ущерб Украине» - с возмущением отметила Ольга Сумская.

Последние новости Украины:

Ефросинина с Поляковой рассказали о скандале с Остапчуком.

Также сообщалось, что Ефросинина кардинально изменила внешность, Полякова отреагировала.

Напомним также, что Ефросинина пожаловалась на серьезные проблемы с сыном.