Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про проблеми з дитиною, які досі намагається залагодити.

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше відреагувала на скандал з Олею Поляковою, вирішила поділитися фотографіями свого чоловіка, який перебуває на фронті, розповіла про те, що її син на ім'я Саша пережив значні труднощі через російські обстріли, особливо через свої психологічні особливості.

Дитина тривалий час перебувала під наглядом фахівців. В інтерв'ю в підкасті "Кохані", Маша Єфросиніна зазначила, що Саша був пацієнтом кількох фахівців, включаючи психоаналітика та нейрофізіолога. Основною причиною була його надмірна чутливість до звуків, світлових спалахів та інших природних подразників.

До початку військових дій, аж до дитинства, 9-річний хлопчик проходив терапію для кращої адаптації в школі, поступово навчаючись адекватніше реагувати на шум і зовнішні подразники.

Однак повномасштабне вторгнення лише посилило його проблеми та вплинуло на його психічний стан:

"Ми готували його до школи і працювали над тим, щоб крики дітей і навіть дзвінок він нормально сприймав, а тут, с*ка, сирени та вибухи щодня" - поскаржилася Єфросиніна.

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