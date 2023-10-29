Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о проблемах с ребенком, которые до сих пор пытается уладить.

Телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее отреагировала на скандал с Олей Поляковой, решила поделиться фотографиями своего мужа, находящегося на фронте, рассказала о том, что ее сын по имени Саша пережил значительные трудности из-за российских обстрелов, особенно в силу своих психологических особенностей.

Ребенок на протяжении долгого времени находился под наблюдением специалистов. В интервью в подкасте "Кохані", Маша Ефросинина отметила, что Саша был пациентом нескольких специалистов, включая психоаналитика и нейрофизиолога. Основной причиной была его чрезмерная чувствительность к звукам, световым вспышкам и другим природным раздражителям.

До начала военных действий, вплоть до детства, 9-летний мальчик проходил терапию для лучшей адаптации в школе, постепенно обучаясь более адекватно реагировать на шум и внешние раздражители.

Однако полномасштабное вторжение только усугубило его проблемы и повлияло на его психическое состояние:

"Мы готовили его к школе и работали над тем, чтобы крики детей и даже звонок он нормально воспринимал, а здесь, с*ка, сирены и взрывы каждый день" - пожаловалась Ефросинина.

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