Актриса Ольга Сумська , яка активно веде соціальні мережі та розповідає про особисте життя, не змогла мовчати після скандальних висловлювань Ірини Фаріон.

У недавньому ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою", була помічена Фаріон, яка висловила своє обурення з приводу того, що деякі військові бригади "Азов" та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, навіть у бойових умовах. На цей коментар Фаріон відповіла, що "категорично не схвалює" таку поведінку.

Фаріон висловила думку, що вона не може вважати їх українцями, якщо вони не використовують українську мову, та запропонувала, щоб вони називали себе "російськими". Вона також висловила здивування тим, що деякі з них, незважаючи на свій патріотизм, не намагаються вивчити українську мову, яка є частиною національної ідентичності. Її слова викликали невдоволення серед військових та громадських діячів.

Ольга Сумська теж не почала мовчати:

"Це якесь божевілля, Фаріон назвала хлопців "збродом", адже вони говорять на фронті російською мовою. Але подібні заяви лише завдають шкоди Україні" - з обуренням зауважила Сумська.

Також, за словами актриси, вона під великим враженням від побаченого, їй важко дається навіть перегляд таких виступів, адже війна триває і втрати щоразу боляче видаляють за моральним настроєм у тому числі. Хоча Сумська намагається жити далі, активно займається волонтерством, емоції щоразу захльостують за таких тематичних концертів про наших героїв.

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