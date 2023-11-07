Актриса Ольга Сумская, котрая активно ведет социальные сети и рассказывает о личной жизни, не смогла молчать после скандальных высказываний Ирины Фарион.

В недавнем эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой", была замечена Фарион, которая выразила свое негодование по поводу того, что некоторые военные бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, даже в боевых условиях. На этот комментарий Фарион ответила, что "категорически не одобряет" такого поведения.

Фарион выразила мнение, что она не может считать их украинцами, если они не используют украинский язык, и предложила, чтобы они называли себя "русскими". Она также выразила удивление тем, что некоторые из них, несмотря на свой патриотизм, не стараются выучить украинский язык, являющийся частью национальной идентичности. Ее слова вызвали недовольство среди военных и общественных деятелей.

Ольга Сумская тоже не стала молчать:

"Это какое-то сумасшествие, Фарион назвала ребят "сбродом", ведь они говорят на фронте на русском языке. Но подобные заявления только несут вред Украине" - с негодованием подметила Сумская.

Также по словам актрисы, она под большим впечатлением от увиденного, ей тяжело дается даже просмотр таких выступлений, ведь война продолжается и потери каждый раз больно удаляют по моральному настрою в том числе. Хотя Сумская старается жить дальше, активно занимается волонтерством, эмоции всякий раз захлестывают при таких вот тематических концертах о наших героях.

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