Причиной неприятного сырого и затхлого запаха в ванной часто может быть текстиль для ванной комнаты, так что если вы заметили, что вам нужно очистить шторку для душа , то сделайте это немедленно.

Как очистить шторку для душа в стиральной машине.

Многие шторы можно просто почистить в стиральной машине . Однако не все материалы пригодны для машинной стирки, поэтому сначала проверьте этикетку по уходу. Пластиковые шторы, например, обычно нельзя стирать в стиральной машине. Шторы, которые можно стирать, обычно следует стирать при максимальной температуре 30 или 40 градусов . Более высокие температуры могут повредить материал. Однако бактерии и микробы надежно погибают только при температуре 60 градусов . Чтобы очистить шторку для душа, более глубоко добавьте немного уксусной эссенции или дезинфицирующего средства.

Если на поверхности уже есть признаки плесени, не кладите штору прямо в стиральную машину. Вместо этого замочите его в ведре с раствором уксуса около часа, а затем вымойте. Для лечения пятен от плесени нанесите пасту из натрона и лимонной кислоты, обработайте и смойте. Затем вы можете просто положить штору в стиральную машину. Стиральные порошки на основе отбеливателей также можно использовать для глубокой очистки, но они не являются экологичными. Для более мягкой альтернативы налейте немного уксуса в отделение для кондиционера . Чтобы устранить интенсивное загрязнение и известковый налет, добавьте немного натрона в стиральную машину.

Вы можете стирать шторку для душа вместе с другими ванными комнатами, такими как полотенца и коврики. Чтобы предотвратить образование складок, повесьте его и полностью расправьте после стирки. Оставьте его полностью высохнуть, прежде чем снова повесить его в ванной комнате. Как очистить шторку для душа, не снимая ее Если вы просто хотите быстро очистить шторку для душа между глубокими процедурами , вам не нужно ее снимать. Некоторые обычные бытовые средства можно использовать для чистки штор, не кладя их в стиральную машину. С помощью губки нанесите пасту из натрия и воды, уксуса или лимонной кислоты, оставьте смесь примерно на час и затем тщательно смойте чистой водой. Эти бытовые средства обладают антибактериальным действием, а также удаляют известковый налет.

Источник: villeroy-boch

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