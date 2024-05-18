Выстирать черную одежду и предотвратить выцветание – это очень важная задача, с которой, на самом деле, может справиться каждый из нас. Вот как это сделать:
Как постирать черную одежду и предотвратить выцветание
1. Прочитайте инструкции по стирке и сушке на этикетках одежды
Перед тем, как постирать одежду, всегда проверяйте инструкции по правильной стирке и сушке на этикетке по уходу за одеждой, включая требования по химчистке. Символы ярлыков ухода и рекомендации по стирке и сушке могут помочь предотвратить выцветание, чтобы ваша одежда выглядела яркой и новой, а также предотвратить порчу. Ярлык по уходу сообщит вам, нужен ли вам нормальный или деликатный цикл. Нежные циклы более короткие и более мягкие, что делает их хорошим выбором для стирки темных или черных вещей.
2. Стирать отдельно черную и темную одежду
Сортировка темной одежды перед стиркой помогает предотвратить перенос красителей и поглощение цветов светлыми цветами. Кроме того, разделение белья по типу ткани и весу также может помочь предотвратить нежелательный ворс и слипание на темных тканях, что может привести к выцветшему и старому виду.
Фактически, если во время цикла стирки прочные ткани, такие как деним, натирают более деликатные ткани, это может усилить износ более деликатных вещей, что приведет к расстроенному виду.
3. Перед стиркой выверните одежду наизнанку
Чтобы постирать черную одежду и предотвратить выцветание, обязательно выверните вещи наизнанку перед тем, как класть ее в стиральную машину. Это позволяет внутренней стороне одежды брать на себя основную тяжесть волнения и выцветания во время цикла стирки, обеспечивая при этом тщательную чистую стирку.
Следите за тем, чтобы не перегружать стиральную машину, чтобы одежда могла свободно двигаться внутри барабана.
4. Используйте холодную воду и деликатный цикл для стирки темной одежды
После того как вы разделили темную одежду и вывернули ее наизнанку, включите короткий щекотливый цикл стирки в холодной воде. Более короткий цикл и температура холодной воды минимизируют волнение на вашей одежде и помогают предотвратить растекание красителей.
5. Выберите правильный стиральный порошок, чтобы сохранить темный цвет.
Жидкое средство для стирки темной одежды — лучший способ правильно постирать черную одежду и предотвратить выцветание. Однако, если у вас под рукой есть только обычное стиральное средство, используйте небольшое количество во время цикла стирки и, по возможности, отдавайте предпочтение жидкому порошку во избежание нежелательных остатков на одежде.
Обязательно добавьте моющее средство в барабан перед укладкой одежды. Добавление моющего средства непосредственно на одежду может привести к нежелательным пятнам. Если стиральная машина имеет дозатор, добавьте соответствующее количество стирального порошка непосредственно в него, а не в барабан.
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