Сортировка темной одежды перед стиркой помогает предотвратить перенос красителей и поглощение цветов светлыми цветами. Кроме того, разделение белья по типу ткани и весу также может помочь предотвратить нежелательный ворс и слипание на темных тканях, что может привести к выцветшему и старому виду.

Фактически, если во время цикла стирки прочные ткани, такие как деним, натирают более деликатные ткани, это может усилить износ более деликатных вещей, что приведет к расстроенному виду.