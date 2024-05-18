Випрати чорний одяг і запобігти вицвітанню - це дуже важливе завдання, з яким, насправді, може впоратися кожен із нас. Ось як це зробити:
Як випрати чорний одяг і запобігти вицвітанню
1. Прочитайте інструкції з прання та сушіння на етикетках одягу
Перед тим, як випрати одяг, завжди перевіряйте інструкції щодо правильного прання та сушіння на етикетці догляду за одягом, включаючи вимоги щодо хімчистки. Символи ярликів догляду та рекомендації щодо прання та сушіння можуть допомогти запобігти вицвітанню, щоб ваш одяг виглядав яскравим і новим, а також запобігти псуванню. Ярлик для догляду повідомить вам, чи потрібен вам нормальний чи делікатний цикл. Делікатні цикли коротші та м’якіші, що робить їх хорошим вибором для прання темних або чорних речей.
2. Прати окремо чорний і темний одяг
Сортування темного одягу перед пранням допомагає запобігти переносу барвників і поглинанню кольорів світлими кольорами. Крім того, розділення білизни за типом тканини та вагою також може допомогти запобігти небажаному ворсу та злипанням на темних тканинах, що може призвести до вицвілого та старого вигляду.
Фактично, якщо під час циклу прання міцні тканини, такі як денім, натирають делікатніші тканини, це може посилити знос делікатніших речей, що призведе до засмученого вигляду.
3. Перед пранням виверніть одяг навиворіт
Щоб випрати чорний одяг і запобігти вицвітанню, обов’язково виверніть речі навиворіт перед тим, як класти їх у пральну машину. Це дозволяє внутрішній стороні одягу брати на себе основний тягар хвилювання та вицвітання під час циклу прання, забезпечуючи при цьому ретельне чисте прання.
Слідкуйте за тим, щоб не перевантажувати пральну машину, щоб одяг міг вільно рухатися всередині барабана.
4. Використовуйте холодну воду та делікатний цикл для прання темного одягу
Після того як ви розділили темний одяг і вивернули його навиворіт, увімкніть короткий делікатний цикл прання в холодній воді. Коротший цикл і температура холодної води мінімізують хвилювання на вашому одязі та допомагають запобігти розтікання барвників.
5. Виберіть правильний пральний порошок, щоб зберегти темні кольори
Рідкий засіб для прання темного одягу — найкращий спосіб правильно випрати чорний одяг та запобігти вицвітанню. Однак, якщо у вас під рукою є лише звичайний пральний засіб, використовуйте невелику кількість під час циклу прання та, якщо можливо, віддавайте перевагу рідкому порошку, щоб уникнути небажаних залишків на одязі.
Обов’язково додайте миючий засіб у барабан перед тим, як вкладати одяг. Додавання миючого засобу безпосередньо на одяг може спричинити небажані плями. Якщо ваша пральна машина має дозатор, додайте відповідну кількість прального порошку безпосередньо в нього, а не в барабан.
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