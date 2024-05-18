Сортування темного одягу перед пранням допомагає запобігти переносу барвників і поглинанню кольорів світлими кольорами. Крім того, розділення білизни за типом тканини та вагою також може допомогти запобігти небажаному ворсу та злипанням на темних тканинах, що може призвести до вицвілого та старого вигляду.

Фактично, якщо під час циклу прання міцні тканини, такі як денім, натирають делікатніші тканини, це може посилити знос делікатніших речей, що призведе до засмученого вигляду.