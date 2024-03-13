Мы подытожили, что можно, чего нельзя делать, а также лучшие методы, чтобы ваши белья были белыми и яркими.

Как стирать белую одежду – вопрос, который часто возникает во время стирки. Хотя мы считаем, что стирать белье очень просто, на самом деле это сложнее, особенно когда речь идет о белой одежде. Но с нашими советами вы справитесь.

Шаг 1. Сначала отсортируйте свою одежду

Как упоминалось ранее, сортировка является ключевой. Чтобы избежать нежелательных инцидентов, когда будете стирать одежду, тщательно сортируйте белую одежду и отделяйте ее от цветной.

Это особенно важно, когда вы стираете в горячей воде, поскольку горячая вода имеет тенденцию удалять красители из неустойчивой цветной одежды, что может привести к обесцвечиванию белого белья.

Шаг 2. Очистите Пятна перед тем, как положить одежду в стиральную машину

Если есть видимые пятна, обязательно обработайте их, прежде чем класть белое белье в стиральную машину. Различные техники удаления лучше всего подходят для разных типов тканей. Вы также должны учитывать тип пятна во время обработки.

Как правило, можно использовать жидкое моющее средство для удаления пятен от пота и жира. Для удаления пятен от еды и напитков, например от разлитого кофе, используйте неразбавленный жидкий кислородный отбеливатель.

Просто имейте в виду, используя химикаты, существующие риски. К примеру, хлорный отбеливатель может ухудшить качество вашей одежды, если вы нанесете слишком много. С деликатными тканями, такими как шелк, возможно, нужно обращаться осторожно, особенно с использованием пятновыводителей.

Шаг 3. Выберите Правильный Средство для Стирки Белого Белья

Существуют средства для стирки, специально разработанные для белой одежды. Они часто содержат специальные ингредиенты, помогающие сохранить яркость вашей одежды. При покупке моющего средства в продуктовом магазине проверьте этикетку.

Не забудьте добавить правильное количество моющего средства, достаточное для чистки одежды. Пропорционально количеству вещей, которые вы кладете в стиральную машину. Если вы добавите слишком много стирального средства, излишек может осесть на волокнах вашей одежды, к которым может прилипнуть грязь.

Шаг 4. Наполните стиральную машину водой, но не до краев.

Перегрузка стиральной машины может стать соблазном. Если вы хотите, чтобы ваши белья оставались белыми и яркими, избегайте перегрузки.

Если вы перегрузите стиральную машину, в воде не будет достаточно места для удаления частиц пыли и грязи, осевших на белых вещах, что приведет к менее чистым результатам.

Шаг 5. Попробуйте Стирать в обычном режиме

При стирке белой одежды рекомендуется использовать обычную настройку, так как она выполняет работу. Он очищает вашу белую одежду и одновременно сохраняет ее качество.

Используйте режим интенсивного режима, только если вы чувствуете, что пятна или обесцвечивание требуют более грубой стирки. Это сделано для того, чтобы избежать сбивания тканей из-за интенсивной стирки.

Шаг 6. Не используйте ополаскиватели

Кондиционеры для белья делают одежду более удобной в носке, поскольку они более мягкие. Однако недостатком использования смягчителей белой одежды является то, что остатки могут оставаться на тканях, что приводит к изменению цвета и тусклости.

Вместо этого можно добавить чашку дистиллированного белого уксуса, когда стиральная машина войдет в цикл полоскания.

Шаг 7. Осмотрите Перед сушкой

Закончив стирку, проверьте белое белье одно за другим, чтобы убедиться, что пятна успешно удалены, прежде чем класть его в сушильную машину.

Если пятна все еще остаются, обработайте и постирайте белое белье.

Шаг 8. Высушите на воздухе, если можете

Многие предпочитают сушилку, потому что вы можете закончить стирать в кратчайшие сроки. Однако во время стирки белого белья лучше высушить его на воздухе или развесить одежду для просушки. Ультрафиолетовые лучи солнца помогают сохранить белье свежим и ярким.

Источник: laundrytowear

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