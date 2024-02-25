Отже, є посібник, щоб поділитися всім, що може допомогти вам чистити пуховик вручну як професіонал.

Давайте подивимося, що вам слід знати під час прання пуховика вручну.

Перш ніж розпочати прання, слід виконати певні дії, інакше пуховик може зіпсуватися.

Прочитайте етикетку для догляду за одягом

Перевірте, чи слід прати тканину чи ні

Деякі речі, призначені тільки для хімічного чищення, можна прати вдома. Але це стосується не кожної тканини.

Отже, перевіривши етикетку для догляду за одягом, ви повинні побачити, чи можна прати тканину чи ні. Нижче ми розділили пуховики, що миються і не змиваються:

Тканини, що миються: бавовна, нейлон, льон, вовна, шовк, суміші поліестеру, фліс, вініл.

Незмивні тканини: шкіра, замша, тафта, віскоза, оксамит, хутро.

Як прати пуховик вручну в домашніх умовах

Зберіть все, що вам потрібно для того, щоб випрати пуховик:

Ось що вам знадобиться при пранні пуховика в домашніх умовах:

Ванна або відро

Інструмент для перемішування

Гумові рукавички (за бажанням)

Пральний порошок

Налийте воду у ванну/відро.

Як прати вручну пуховик: використовуйте велику ванну або відро і наповніть її наполовину прохолодною водою.

Переконайтеся, що ємність досить велика, щоб у неї можна було замочити пуховик.

Додати м'який пральний засіб

Додайте у воду 1 чайну ложку або 5 мл м'якого прального порошку. Добре перемішайте руками, поки не з'явиться піна. Ви можете надіти рукавички або скористатися мішалкою.

Покладіть пуховик у ванну/відро і обережно потріть.

Зануріть пуховик у воду. Перемістіть його у відро або ванну та переконайтеся, що воно повністю промокло. Акуратно потріть річ протягом 2-4 хвилин. Не чиніть тиску, оскільки це може пошкодити одяг.

Промийте чистою водою.

Тепер дістаньте пуховик із цебра і покладіть його на чисту поверхню. Ви також можете покласти його в інше відро чи ванну. Тим часом спорожніть попередню ванну/відро та промийте його простою водою. Як тільки залишки мильної води зникнуть, наповніть ванну/відро чистою водою, щоб прополоскати.

Замочуємо пуховик до утворення піни

Дайте шерсті вбратися в чисту воду, поки вона не стане пінистою. Підніміть та опустіть його 4-5 разів і вийміть. Змініть воду у відрі/ванні і повторіть процедуру 2–3 рази або поки не побачите, що замість мильної води капає чиста водопровідна вода.

Позбавтеся зайвої води

Позбавтеся зайвої води після прання вовни, прокатавши її вздовж рушника.

Візьміть чистий рушник. Покладіть його на рівну поверхню, тепер покладіть пуховик поверх рушника. Складіть один кінець рушника, а потім згорніть обидва рушники і щільно згорніть у рулон, злегка натиснувши. Таким чином ви легко зможете вичавити зайву воду. Розгорніть рушник і повторіть процедуру, якщо вода все ще капає з вовни.

Висушіть одяг на повітрі

Точно так само, як ручне прання краще, ніж машинне, сушіння на повітрі краще, ніж у сушильній машині. Особливо для деяких делікатних тканин або тканин, що містять прикраси, вишивку тощо, кращим варіантом є сушіння на повітрі або на мотузці. Повісьте або покладіть пуховик (особливо якщо воно вовняне) на рівну поверхню в такому місці, де воно не стикається з пилом і брудом.

Це все про прання пуховика без машини.

Джерело: tumbledry .

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