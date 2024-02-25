Итак, есть руководство, чтобы поделиться всем, что может помочь вам чистить пуховик вручную как профессионал.

Давайте посмотрим, что вам следует знать при стирке пуховика вручную.

Прежде чем приступить к стирке, следует выполнить определенные действия, иначе пуховик может испортиться.

Прочтите этикетку по уходу за одеждой

Проверьте, следует ли стирать ткань или нет

Некоторые вещи, предназначенные только для химической чистки, можно стирать дома. Но это касается не каждой ткани.

Следовательно, проверив этикетку по уходу за одеждой, вы должны увидеть, можно ли стирать ткань или нет. Ниже мы разделили моющиеся и несмываемые пуховики:

Моющиеся ткани: хлопок, нейлон, лен, шерсть, шелк, смеси полиэстера, флис, винил.

Несмываемые ткани: кожа, замша, тафта, вискоза, бархат, мех.

Как стирать пуховик вручную в домашних условиях

Соберите все, что вам нужно для того, чтобы постирать пуховик:

Вот что вам понадобится при стирке пуховика в домашних условиях:

Ванна или ведро

Инструмент для перемешивания

Резиновые перчатки (по желанию)

Стиральный порошок

Налейте воду в ванну/ведро.

Как стирать пуховик вручную: используйте большую ванну или ведро и наполните ее наполовину прохладной водой.

Убедитесь, что емкость достаточно большая, чтобы в нее можно было замочить пуховик.

Добавьте мягкое стиральное средство

Добавьте в воду 1 чайную ложку или 5 мл мягкого стирального порошка. Как следует перемешайте руками, пока не появится пена. Вы можете надеть перчатки или воспользоваться мешалкой.

Положите пуховик в ванну/ведро и аккуратно потрите.

Погрузите пуховик в воду. Переместите его в ведро или ванну и убедитесь, что оно полностью промокло. Аккуратно потрите вещь в течение 2–4 минут. Не оказывайте давления, так как это может повредить одежду.

Промойте чистой водой.

Теперь достаньте пуховик из ведра и положите его на чистую поверхность. Вы также можете положить его в другое ведро или ванну. Тем временем опорожните предыдущую ванну/ведро и промойте его простой водой. Как только остатки мыльной воды исчезнут, наполните ванну/ведро чистой водой, чтобы прополоскать.

Замачиваем пуховик до образования пены

Дайте шерсти впитаться в чистую воду, пока она не станет пенистой. Поднимите и опустите его 4-5 раз и выньте. Смените воду в ведре/ванне и повторите процедуру 2–3 раза или пока не увидите, что с вместо мыльной воды капает чистая водопроводная вода.

Избавьтесь от лишней воды

Избавьтесь от лишней воды после стирки, прокатав ее вдоль полотенца.

Возьмите чистое полотенце. Положите его на ровную поверхность, теперь положите пуховик поверх полотенца. Сложите один конец полотенца, а затем сверните оба полотенца и плотно сверните в рулон, слегка надавив. Таким образом вы легко сможете выжать лишнюю воду. Разверните полотенце и повторите процедуру, если вода все еще капает с шерсти.

Высушите одежду на воздухе

Точно так же, как ручная стирка лучше, чем машинная, сушка на воздухе лучше, чем в сушильной машине. Особенно для некоторых деликатных тканей или тканей, содержащих украшения, вышивку и т. д., лучшим вариантом является сушка на воздухе или на веревке. Повесьте или положите пуховик (особенно если оно шерстяное) на ровную поверхность в таком месте, где оно не будет соприкасаться с пылью и грязью.

Это все о стирке пуховика без машины.

Источник: tumbledry.

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