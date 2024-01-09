Кожаная обувь может быть как символом элегантности, так и источником неприятных ощущений, особенно когда новая пара начинает натирать.

Однако, существует несколько эффективных способов смягчить эту часть обуви и сделать ваши шаги более комфортными.

Применяйте влажные салфетки с глицерином:

Глицерин является отличным средством для смягчения кожи и может помочь в решении проблемы натирания на заднике обуви. Используйте влажные салфетки, смоченные глицерином, до внутренней стороны задника и оставляйте их там в течение ночи. Глицерин поможет сделать кожу более мягкой и гибкой.

Используйте специальные распылители:

На рынке существует множество средств для смягчения кожи обуви, доступных в виде специальных распылителей. Эти средства обычно содержат компоненты, которые проникают в кожу и делают ее более мягкой. Регулярное использование таких средств может сделать задник вашей обуви менее натирающей.

Используйте тепловые эффекты:

Тепло может способствовать смягчению кожи. Заполните обувь бумагой или газетой, чтобы она сохраняла форму, а затем используйте фен или фен для обуви, чтобы обработать задник обуви теплом. После этого наденьте обувь и держите ее на ноге, пока она не остынет. Кожа должна стать более гибкой.

Используйте специальные вставки или подкладки:

На рынке также доступны специальные вставки или подкладки для обуви, предназначенные для уменьшения натирания. Они могут быть изготовлены из геля, пены или других мягких материалов и размещаются непосредственно на заднике обуви для обеспечения большего комфорта.

Носите обувь дома:

Чтобы кожа на заднике обуви легче приспосабливалась к форме вашей ноги, носите новую обувь дома, особенно в первые дни. Это позволит коже адаптироваться к вашей ноге, а также снизит риск натирания во время повседневного использования.

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