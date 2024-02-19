Как постирать полотенца за 3 простых шага, чтобы получить их после стирки свежими и пушистыми.

Как постирать полотенца, чтобы они выглядели как новые, ведь нет ничего лучше, чем пушистое свежее полотенце после выхода из душа.

Вы можете каждый раз наслаждаться спа-процедурами, если знаете, как правильно ухаживать за банными полотенцами .

Когда вы выбираете качественные банные полотенца , они рассчитаны на длительный срок службы, но вам также необходимо следовать правильным инструкциям, чтобы они выглядели как новые.

Сознательный уход за банными полотенцами предотвращает их запах затхлости , потерю впитывающей способности или слишком быстрый тусклый вид, а если вы обратите внимание на правильные настройки для конкретных тканей и цветов, вы сможете сохранить белые полотенца белыми, а яркие полотенца ярко, а твои темные полотенца темны.

Как постирать полотенца, чтобы они выглядели как новые:

Разделите белые и цветные полотенца и отсортируйте их по типу волокон .

Посмотрите на этикетку с указаниями по уходу , чтобы определить содержание волокон в полотенце. Сегодняшние полотенца могут быть изготовлены из хлопка или синтетического микроволокна .

Сортируйте полотенца

Простыни и полотенца можно стирать вместе , сгруппировав их по тканям и цветам.

Выберите настройки стиральной машины, моющее средство и загрузите стиральную машину.

Стирайте белые хлопчатобумажные полотенца в горячей воде , чтобы удалить пятна и бактерии.

Как постирать полотенца, чтобы они выглядели как новые: для цветных полотенец или полотенец из микрофибры выбирайте теплую воду.

Используйте обычный цикл стирки вместо короткого или щадящего, чтобы полотенца находились в моющем средстве достаточно времени.

Выберите сильнодействующее моющее средство , содержащее достаточно ферментов для удаления грязи и пятен.

Добавляйте его непосредственно в барабан стиральной машины или в дозатор моющего средства. Прочтите этикетку продукта и отмерьте дозу моющего средства, чтобы избежать чрезмерного использования.

Равномерно разместите полотенца вокруг центральной стойки машины с вертикальной загрузкой, чтобы стиральная машина находилась в равновесии. При использовании всех типов стиральных машин следите за тем, чтобы не перегружать барабан стиральной машины . Полотенцам необходимо пространство для перемешивания в чистящем растворе, чтобы они были полностью чистыми.

Не добавляйте в цикл полоскания имеющиеся в продаже кондиционеры для белья. Смягчители оставляют на волокнах полотенец налет, который делает их шелковистыми, но при этом ухудшает впитываемость полотенца. Если вы все же хотите использовать кондиционер для белья, используйте половину дозы и добавляйте его только каждый раз, когда стираете полотенца.

Как постирать полотенца, чтобы они выглядели как новые: высушите и сохраните их мягкими

Встряхните выстиранные полотенца перед тем, как положить их в сушилку, а не бросайте их прямо из стиральной машины. Это поможет им сохранить пушистость. Прежде чем вынимать полотенца из сушилки, убедитесь, что они полностью высохли, чтобы избежать запаха затхлости.

Выберите цикл определения влажности на новых сушильных машинах, чтобы машина останавливалась, когда полотенца высохнут, чтобы избежать пересушивания, разрушающего их волокна.

При сушке полотенец используйте низкую или среднюю температуру.

Добавьте в сушильный барабан два или три шерстяных шарика, чтобы распушить и смягчить волокна.

Если вы сушите полотенца на веревке или используете сушильную решетку, добавьте 1 стакан дистиллированного белого уксуса в цикл полоскания во время стирки. Уксус поможет удалить остатки моющего средства, оставшиеся в волокнах, из-за которых полотенца могут стать жесткими.

Источник: thespruce.

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