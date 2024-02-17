Как правильно стирать полотенца, потому что мы определенно все совершаем одну и ту же ошибку.

Распространенной ошибкой при стирке полотенец является мнение, что чем больше, тем лучше.

Слишком часто люди используют больше стирального порошка, чем нужно, и таких добавок, как кондиционер для белья.

В этом нет необходимости.

Как правильно стирать полотенца: 4 совета и рекомендации

Используйте меньше моющего средства.

При стирке полотенец вам понадобится всего две столовые ложки стирального порошка на одну загрузку. Люди получают хрустящие полотенца, которые пахнут кислым или затхлым, потому что в них используется слишком много моющего средства. Более того, избыток моющего средства в долгосрочной перспективе может сделать полотенца более грязными, а не чистыми.

2. Избегайте кондиционеров для белья и сушилок.

Избегайте кондиционеров для белья и сушилок, как чумы.

Оба могут оставлять остатки, которые влияют на впитывающую способность полотенца и, как следствие, на его способность высушивать вас. Кроме того, эти остатки могут способствовать сохранению запаха и оставлять вонючие полотенца. Вместо этих добавок специалисты по стирке рекомендуют использовать дистиллированный белый уксус.

3. Как стирать полотенца правильно: держитесь подальше от хлорного отбеливателя.

Если вы хотите тщательно продезинфицировать полотенца, не используйте хлорный отбеливатель, который может обесцветить белые и ярко окрашенные полотенца. Вместо этого используйте безопасный для цветных тканей отбеливатель или кислородный отбеливатель, которые можно безопасно использовать на цветных тканях.

4. Стирайте полотенца в теплой воде в режиме «быстрая стирка».

Отвечая на вопрос как стирать полотенца правильно эксперты советуют стирать полотенца в теплой воде (если на этикетке не указано, что их следует стирать в холодной воде). Если вы пользуетесь стиральной машиной, он также рекомендует выбрать 30-минутный цикл «быстрой стирки» или «экспресс».

Источник: wellandgood.

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