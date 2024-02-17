Распространенной ошибкой при стирке полотенец является мнение, что чем больше, тем лучше.

Слишком часто люди используют больше стирального порошка, чем нужно, и таких добавок, как кондиционер для белья.

В этом нет необходимости.

Как правильно стирать полотенца: 4 совета и рекомендации

  1. Используйте меньше моющего средства.
    При стирке полотенец вам понадобится всего две столовые ложки стирального порошка на одну загрузку. Люди получают хрустящие полотенца, которые пахнут кислым или затхлым, потому что в них используется слишком много моющего средства. Более того, избыток моющего средства в долгосрочной перспективе может сделать полотенца более грязными, а не чистыми.

2. Избегайте кондиционеров для белья и сушилок.
Избегайте кондиционеров для белья и сушилок, как чумы.

Оба могут оставлять остатки, которые влияют на впитывающую способность полотенца и, как следствие, на его способность высушивать вас. Кроме того, эти остатки могут способствовать сохранению запаха и оставлять вонючие полотенца. Вместо этих добавок специалисты по стирке рекомендуют использовать дистиллированный белый уксус.

полотенца

3. Как стирать полотенца правильно: держитесь подальше от хлорного отбеливателя.

Если вы хотите тщательно продезинфицировать полотенца, не используйте хлорный отбеливатель, который может обесцветить белые и ярко окрашенные полотенца. Вместо этого используйте безопасный для цветных тканей отбеливатель или кислородный отбеливатель, которые можно безопасно использовать на цветных тканях.

4. Стирайте полотенца в теплой воде в режиме «быстрая стирка».

Отвечая на вопрос как стирать полотенца правильно эксперты советуют стирать полотенца в теплой воде (если на этикетке не указано, что их следует стирать в холодной воде). Если вы пользуетесь стиральной машиной, он также рекомендует выбрать 30-минутный цикл «быстрой стирки» или «экспресс».

Источник: wellandgood.

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