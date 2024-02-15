Нам всем время от времени нужны напоминания о необходимости постирать, а то и выварить полотенца, узнайте, как это сделать правильно.

Иногда бывает трудно не забыть тщательно постирать полотенца, особенно когда кажется, что на них только вода, но не позволяйте этому обмануть вас, потому что иногда их стоит выварить.

Эти предметы, особенно любое постельное белье, которое вы используете на кухне, становятся намного грязнее, чем вы могли ожидать.

Честно говоря, довольно отвратительно, насколько антисанитарными они могут стать, поэтому лучше знать, как выварить полотенца.

Возможно, вы не думаете, что ваши кухонные полотенца могут быть такими уж грязными, но мы предлагаем вам попробовать этот трюк: как выварить полотенца.

Попробуйте вываривать свои полотенца, чтобы узнать, сколько грязи, копоти и еды с них осталось.

Вы можете подумать: почему мы не можем их просто постирать, зачем нам знать, как выварить полотенца? И хотя, конечно, обычная стирка полотенец в стиральной машине позволит удалить с них основные корочки, но кипячение полотенец действительно уничтожит все оставшиеся бактерии.

Обычная стирка в машине не убивает бактерии, а если кухонное белье пахнет несвежим, этот метод кипячения поможет избавиться от этого неприятного запаха!

Как выварить полотенца: начала возьмите большую кастрюлю, в которую поместится столько полотенец, сколько хотите продезинфицировать, затем бросьте в нее свои полотенца. Затем добавьте несколько капель белого уксуса , немного пищевой соды, немного средства для мытья посуды , а затем воды.

Поставьте полную кастрюлю на плиту и доведите смесь до кипения, помешивая ложкой белье. Оставьте их в кипящей воде на несколько минут. В Интернете рекомендуется оставить их на пятнадцать-двадцать минут в кипящей смеси.

По истечении этих минут вы можете вынуть белье, и, скорее всего, ваша водная смесь будет иметь оттенок коричневого, которого вы определенно не ожидали.

Если вы хотите отбелить белье, вы также можете добавить в смесь немного отбеливателя. Еще один совет, как выварить полотенца правильно: держите цвета отдельно!

По истечении времени варки вы можете просто бросить их в сушилку или пропустить через стиральную машину, чтобы избавиться от запаха уксуса, в зависимости от того, сколько вы использовали.

Источник: dengarden.

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