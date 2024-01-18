Используйте специальные средства для размягчения кожи: Один из самых эффективных способов сделать вашу обувь более мягким является использование специальных средств по уходу за кожей. Кремы и спреи на основе глицерина или смягчения кожи помогают сделать материал более гибким и приятным для ношения.

Используйте внутренние вкладыши и амортизаторы: Использование специальных внутренних вкладок и амортизаторов может помочь не только размягчить обувь, но и обеспечить дополнительную поддержку для ног. Гелевые или силиконовые вставки могут снизить давление на стопе и улучшить комфорт во время ходьбы.