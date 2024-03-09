Отбелить одежду может показаться хорошей идеей, если вы видите, что она в этом нуждается. И хорошая новость заключается в том, что действенных способов, как это сделать много.

Лучшие способы отбелить и осветить белье

Эти средства для стирки помогут вернуть грязным или пожелтевшим тканям прежний цвет. Выберите способ, который лучше всего соответствует потребностям ткани и вашим личным предпочтениям.

1. Отбеливатель

Большинство отбеливателей, таких как хлорный отбеливатель, кислородный отбеливатель и перекись водорода, расщепляют пятна с помощью химического действия, называемого окислением. Моющие средства удаляют пятна, в то время как отбеливатели делают пятна бесцветными, химически изменяя их молекулы.

Используйте хлорный отбеливатель только для белых и отбеливаемых цветов. Перед использованием проверьте предметы на этикетку только нехлорный отбеливатель. Чтобы использовать отбеливатель, включите стиральную машину и добавьте 3/4 стакана хлорного отбеливателя в воду для стирки с обычным моющим средством, а затем добавьте белье.

Отбеливатели без хлора, такие как кислородный отбеливатель и перекись водорода также хорошо отбеливают. Эти продукты более мягкие и менее опасные, чем хлорный отбеливатель, что делает их безопасными для большинства тканей и красителей.

Вы можете использовать перекись водорода для отбеливания и осветления одежды, дезинфекции белья и удаления пятен. Налейте его прямо на такие пятна, как кровь. Добавьте одну чашку перекиси водорода к белым вещам в стиральной машине, чтобы осветить их. Добавьте одну чашку к пеленкам, чтобы отбелить, дезодорировать и дезинфицировать. Будьте осторожны, используя продукт на более темных цветах; проверьте его на образце ткани перед использованием.

2. Синяя жидкость

Жидкость для воронения (содержащая берлинский лазурь или ферроцианид железа и воду в сочетании) помогает сохранить белый белый цвет. Жидкость добавляет ткани тонкий оттенок голубого цвета, чтобы сделать ее белее и ярче.

Подсинивающую жидкость можно добавить в цикл стирки или полоскания во время стирки. Смешайте его с чистой холодной водой перед наливанием, используя 1/4 чайной ложки в воде для стирки или менее 1/8 чайной ложки, если добавляете в цикл полоскания.

3. Предварительное замачивание ферментов

Предварительное замачивание с энзимом отлично подходит для удаления устойчивых белковых пятен. Они также полезны для отбеливания и осветления, поскольку они удаляют пятна, вызывающие пожелтение. Добавьте их в цикл стирки, чтобы моющее средство лучше справлялось со своей задачей.

4. Лимонный сок

Лимонный сок является естественным отбеливателем и освежителем белья. Добавьте одну чашку в воду для стиральной машины вместе с моющим средством. Добавьте белье и постирайте как обычно. Используйте только лимонный сок для белых вещей, поскольку он может отбелить цвета.

5. Бикарбонат натрия (пищевая сода)

Бикарбонат натрия или пищевая сода помогает дезодорировать и смягчить вашу одежду. Добавьте 1/2 стакана пищевой соды вместе с обычным жидким стиральным средством в начале цикла стирки. При использовании стирального порошка добавьте пищевую соду во время цикла полоскания. Используйте меньше для меньшей нагрузки.

Источник: bhg

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