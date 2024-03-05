Как постирать одежду , чтобы она осталась белой – вопрос, интересующий многих хозяек. И сегодня мы готовы дать на него ответ.
Как постирать одежду, чтобы оставить ее белый цвет
К счастью, есть много способов постирать одежду, чтобы вернуть ему яркость. Они варьируются от точечных процедур до глубокой очистки. Вот несколько приемов, как подчеркнуть — и сохранить — белый цвет в своей одежде.
Шаг 1. Точечно обработайте пятна как можно скорее
Всегда лучше постирать пятна, как только они появились. Нанесите пятновыводитель и воду на новое пятно и вотрите смесь пальцами. Это очистит пятно до того, как оно застынет, но вы все равно должны полностью постирать одежду, когда будете иметь возможность.
Шаг 2: предварительно обработайте пожелтение или обесцвечивание
Для затвердевших старых пятен предварительная обработка пятновыводителем, отбеливателем без содержания хлора, пищевой содой или перекисью водорода подготовит пятно к удалению во время стирки. Примените одну из этих формул к старым пятнам и изменению цвета, чтобы постирать одежду.
Шаг 3. Включите ускоритель стирки
Если обычный стиральный порошок не очищает белое белье, попробуйте добавить средство для стирки . Усилители стирки – это безопасные чистящие средства, которые помогают устранить устойчивые пятна и обесцвечивание. Обычные усилители стирки включают в себя пищевую соду, буру, дистиллированный белый уксус и перекись водорода.
Шаг 4. Обработайте воду
В зависимости от вашего климата и системы водоснабжения вы можете мыться «жесткой» или «мягкой» водой. И то, и другое может осложнить процесс очищения белой одежды. Некоторые усилители, такие как бура, могут помочь сбалансировать воду, способствуя более эффективной очистке вокруг.
Источник: grove
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