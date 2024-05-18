Не стоит переживать из-за действий Национального банка, поскольку прогнозируемый курс, утвержден правительством в бюджете на 2024 год.

В обозримом будущем Национальный банк планирует постепенно стабилизировать курс гривны. Об этом рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса. Также он прокомментировал прогноз Международного валютного фонда, согласно которому до конца 2027 года курс может составить 50,4 грн/доллар.

Фурса выразил скептицизм относительно долгосрочных прогнозов, особенно во время войны, отмечая их неуместность.

"В ближайшее время курс 50 грн/доллар не просматривается вовсе. Прогнозировать на длинную перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что Национальный банк Украины имеет контроль над валютным курсом, активно работая над тем, чтобы:

успокоить общественность, реагирующую на каждую смену курса на 10-20 копеек, что составляет менее 1%;

постепенно нормализовать курс в более комфортный диапазон 40-41 гривна за доллар.

Между тем Никита Мишаков, руководитель отдела межбанковских операций в ПриватБанке, считает, что официальный курс доллара может превысить уровень 40 гривен и задержаться на 40-40,5 гривен за доллар уже в летние месяцы. Он подчеркивает, что не стоит переживать из-за действий Национального банка, поскольку прогнозируемый курс, утвержденный правительством в бюджете на 2024 год, составляет 40,7 гривен за доллар. Таким образом есть определенный резерв.

Источник: OBOZ.UA.

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