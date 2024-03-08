В украинских кошельках могут заваляться старые украинские копейки номиналом в 50 копеек. Они высоко ценятся среди коллекционеров. Буквально настолько, что за них готовы отдать тысячи гривен. Впрочем, на специализированном сайте "Монеты-ягодки" отмечается, что не все разновидности этих монет могут стоить больших денег.

Например, монета номиналом 50 копеек 1992 года, версии 3ВАг может быть продана за цену между 4000 и 11000 грн. Отмечается, что такая особенная монетка в 50 копеек имеет уникальные характеристики:

трезубец с толстым средним зубцом;

диаметр рисунка составляет 17,7 мм;

на первой кисти только 4 видимые ягоды, а пятка срослась с венком;

группа гладкая.

Существует также ценная монета в 50 копеек, выпущенная в 2001 году. Ее можно будет продать за 1500 грн. Тираж таких монет был ограничен - их было выпущено всего 5 тысяч штук. Именно поэтому найти такие монеты в своих кошельках практически невозможно, но кому везет.

Ценными считаются монеты в 50 копеек 1994 года, разновидности 1.1АГм, которые оцениваются от 2000 до 4000 грн. Особенности этой монеты включают в себя несколько особенностей: маленькое отверстие внизу трезубца, трациевидный промежуток между листком и отростком, а также небольшая насечка на группе монетки.

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