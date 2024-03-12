Национальный банк решил вывести из обращения несколько номиналов копеек, но не стал уточнять сроков.

Скоро у украинцев станет меньше монет. Это произойдет из-за того, что Нацбанк собирается вывести из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Цель такого решения состоит в оптимизации номинального ряда. Стало известно, удастся ли разбогатеть на украинских копейках, которые выводит НБУ из обращения.

Редактор специализированного сайта "Монеты-ягодки" объяснил, что разбогатеть на таких копейках не получится. Дело в том, что такие монеты были выпущены большими тиражами из обычных материалов. То есть обычные монеты не станут кладом из-за своей массовости и обыденности. При этом даже через несколько лет такие монеты не продать за большие деньги по вышеперечисленным причинам.

У коллекционеров ценятся только монеты из драгоценных металлов – например серебра или золота и редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка. Даже в старой давности монеты не все что-то стоят ", - констатировал эксперт.

Отметим, что Национальный банк решил вывести из обращения несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года, таких как 1, 2, 5 и 25 копеек. О точной дате снятия с обращения пока не сообщается. Заявлено, что эти монеты можно обменять до конца действия военного положения или в течение трех месяцев после его окончания.

Источник: OBOZ.UA

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.