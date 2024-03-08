В українських гаманцях можуть завалятися старі українські копійки номіналом у 50 копійок. Вони високо цінуються серед колекціонерів. Буквально настільки, що за них готові віддати тисячі гривень. Втім на спеціалізованому сайті "Монети-ягідки" зазначається, що не всі різновиди цих монет можуть коштувати великих грошей.

Наприкалад, монета номіналом 50 копійок 1992 року, версії 3ВАг може бути продана за ціну між 4 000 та 11 000 грн. Відхначається, що така особлива монетка в 50 копійок має унікальні характеристики:

тризуб із товстим середнім зубцем;

діаметр малюнка становить 17,7 мм;

на першому гроні лише 4 видимі ягоди, а п'ята зрослася з вінком;

гурт гладенький.

Існує також цінна монета в 50 копійок випущена в 2001 році. Її можливо буде продати за 1500 грн. Тираж таких монет був обмеженим - їх було випущено лише 5 тисяч штук. Саме тому знайти такі монети в своїх гаманцях практично неможливо, та комусь щастить.

Цінними вважаються монети в 50 копійок 1994 року, різновиду 1.1АГм, які оцінюється від 2 000 до 4 000 грн. Особливості цієї монети включають декілька особливостей: маленький отвір внизу тризуба, трацієподібний проміжок між листком та відростком, а також невеличка насічка на гурті монетки.

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