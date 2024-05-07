Фінансові аналітики оцінюють ситуацію на міжбанківському валютному ринку як відносно стабільну, однак не виключають можливості подорожчання долара в умовах зростаючого попиту, зумовленого новими регуляціями Національного банку та оборонними закупівлями. Про це повідомляє "Мінфін".

Нацбанк, реагуючи на стабілізацію валютного ринку, ухвалив Постанову № 56 від 3 травня, якою введено новий пакет регуляторних змін для пом’якшення існуючих валютних обмежень. Новий пакет включає сім положень, спрямованих на поліпшення умов валютних операцій.

Перше та найзначніше полегшення стосується можливості українських компаній погашати відсотки за кредитами, отриманими за кордоном до 24 лютого 2022 року, які раніше не могли бути обслуговувані.

Друге важливе послаблення від НБУ стосується нових зарубіжних позик, виданих після 20 червня 2023 року. Регулятор скоротив мінімальний термін використання таких позик з трьох до одного року перед покупкою іноземної валюти для їх погашення, а також дозволив вільний обмін валют для сплати відсотків за цими кредитами.

Третім послабленням, що внесла Постанова № 56, є дозвіл українським компаніям вільно купувати та переказувати валюту за кордон для оплати імпортованих робіт та послуг, а також для покриття аеропортових і портових зборів, штрафів та членських внесків. Ця зміна була активно підтримана бізнесом, оскільки вартість таких транзакцій оцінюється приблизно в $100 млн щомісяця.

Четверте значне послаблення полягає в можливості репатріації виплат за новими дивідендами та корпоративними правами, нарахованими починаючи з 1 січня 2024 року. Це правило набуде чинності 13 травня 2024 року, але передбачає ліміт у 1 млн євро на місяць.

П'яте нововведення дозволяє українським юридичним особам та ФОПам без обмежень оплачувати закордонні оренду та лізинг транспортних засобів.

Шосте послаблення дозволяє міжнародним картковим платіжним системам (таким як MasterCard та VISA) і авіакомпаніям придбавати валюту та перераховувати до 5 млн на місяць за кордон для своїх родинних або партнерських компаній.

Сьоме полегшення стосується можливості для наших спортивних федерацій, включаючи Національний олімпійський комітет та інші клуби і структури, здійснювати закордонні платежі.

За прогнозами, наступного тижня курс долара на міжбанківському ринку коливатиметься в межах 39,30−39,70 грн/$.

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