Финансовые аналитики оценивают ситуацию на межбанковском валютном рынке как относительно стабильную, однако не исключают возможности подорожания доллара в условиях растущего спроса, вызванного новыми регуляциями Национального банка и оборонными закупками. Об этом сообщает "Минфин".

Нацбанк, реагируя на стабилизацию валютного рынка, принял Постановление №56 от 3 мая, которым введен новый пакет регуляторных изменений для смягчения существующих валютных ограничений. Новый пакет включает в себя семь положений, направленных на улучшение условий валютных операций.

Первое и самое значительное облегчение касается возможности украинских компаний погашать проценты по кредитам, полученным за границей до 24 февраля 2022 года, которые раньше не могли быть обслуживаемыми.

Второе важное послабление от НБУ касается новых зарубежных ссуд, выданных после 20 июня 2023 года. Регулятор сократил минимальный срок использования таких ссуд с трех до одного года перед покупкой иностранной валюты для их погашения, а также разрешил свободный обмен валют для уплаты процентов по этим кредитам.

Третьим послаблением, внесенным Постановлением № 56, является разрешение украинским компаниям свободно покупать и переводить валюту за границу для оплаты импортируемых работ и услуг, а также для покрытия аэропортовых и портовых сборов, штрафов и членских взносов. Это изменение было активно поддержано бизнесом, поскольку стоимость таких транзакций оценивается примерно в $100 млн ежемесячно.

Четвертое значительное ослабление заключается в возможности репатриации выплат по новым дивидендам и корпоративным правам, начисленным начиная с 1 января 2024 года. Это правило вступит в силу 13 мая 2024, но предусматривает лимит в 1 млн евро в месяц.

Пятое нововведение позволяет украинским юридическим лицам и ФЛП без ограничений оплачивать заграничные аренду и лизинг транспортных средств.

Шестое послабление позволяет международным карточным платежным системам (таким как MasterCard и VISA) и авиакомпаниям приобретать валюту и перечислять до 5 млн. в месяц за границу для своих семейных или партнерских компаний.

Седьмое облегчение касается возможности наших спортивных федераций, включая Национальный олимпийский комитет и другие клубы и структуры, осуществлять заграничные платежи.

По прогнозам, на следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке будет колебаться в пределах 39,30-39,70 грн/$.

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