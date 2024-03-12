Монета номиналом в 2 копейки может стоить очень дорого, если будет иметь определенную особенность.

На аукционе была продана украинская 2-копеечная монета за 21 101 гривну. В ходе торгов было сделано 98 ставок. Стало известно, в чем особенность двух копеек и почему их можно продать за приличную сумму денег. За монету в 2 копейки прошли торги на специализированном ресурсе Violity.

Интерес к этой монете обусловлен ее коллекционной редкостью – она изготовлена ​​на заготовке, предназначенной для 10-копеечных монет, и имеет вместо обычного серебристого цвета оттенок "под золото".

Автор объявления сообщил, что монета изготовлена ​​из алюминиевой бронзы, весит 1,7 грамма и находится в коллекционном состоянии без реставраций.

Тем не менее, она имеет дефект: верхний ободок слишком массивный и выпирающий, тогда как к низу он утончается, что приводит к виду стесанной монеты.

В то же время Национальный банк ввел в циркуляцию новую памятную монету "Родительское счастье", номиналом 5 гривен, однако ее можно приобрести значительно выше, а именно 207 гривен. Эта монета изготовлена ​​из нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка.

Кроме этого, Национальный банк Украины принял решение об изъятии из обращения монет, выпущенных до 2003 года, с целью упрощения и оптимизации номинального ряда денежных знаков. Однако следует отметить, что перспективы заработать на этих монетах как на коллекционных редкостях минимальны. Большие тиражи и использование обычных материалов для их производства делают эти монеты не особенно ценными для коллекционеров.

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.