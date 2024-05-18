В мае дни длиннее и теплее, будем надеяться, что к концу месяца угроза заморозков минует, и в саду, теплице и огороде будет чем заняться.

Возможно в конце мая вы захотите начать приводить в порядок и обрезать весенние растения, сажать цветы и овощи на лето и даже готовиться к осени – сеять семена и высаживать хризантемы.

Как только заморозки исчезнут и почва станет пригодной для использования, пришло время убедиться, что ваш сад готов к посадке растений.

Итак, что нужно сделать на огороде до конца мая?

Май – это разгар сезона спаржи! В этом месяце проредите саженцы свеклы и шпината , чтобы освободить место для образования больших корней.

Убедитесь, что развивающиеся клубни картофеля остаются покрытыми слоем почвы, прикапывая растения прочными граблями или лопатой.

Обеспечьте растениям фасоли дополнительную поддержку, заземлив основания растущих стеблей.

Ближе к концу мая высадите саженцы побегов и фасоли на грядку для овощей.

Используйте колпаки для защиты семян, посеянных на открытом воздухе в конце мая.

В течение мая сейте в теплицу семена кабачков, цукини и сладкой кукурузы.

Размещайте посевы кабачков в шахматном порядке, чтобы летом не было перенасыщения.

Сейте брокколи, брюссельскую капусту, цветную капусту, брюкву, листовую капусту, салат, горох, семена редиса и шпината на открытом воздухе или под колпаком в течение мая и в конце месяца.

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