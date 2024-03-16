Для того, чтобы получить хороший урожай редис, огородники и дачники придумывают все новые и новые способы выращивания.

И один из таких способов выращивания редиса – в лотках из-под яиц, пишет Politeka.net.

Для этого у лотка следует обрезать дно с одной стороны. Так получатся отверстия для корней редиса.

Лоток с полученными отверстиями устанавливается на грядке, немного вдавливают в землю. Далее поливают, насыпают немного грунта и в каждую лунку высевают семена редиса.

Засыпав землей до 2-х см, семена редиса снова поливают.

Земля, отведенная под выращивание редиса, должна быть легкой, нежной и насыщенной кислородом.

Отметим, что редис в лотках из-под яиц не нужно мульчировать, рыхлить и пропалывать. Однако перед посевом редиса необходимо провести обработку лотка. Протереть спиртом или прокалить в духовке при температуре не выше 70 градусов. Это нужно, так как на скорлупе яиц часто находятся возбудители сальмонеллеза, которые могут заразить почву.

Этот способ посева редиса живо обсуждают дачники и огородники.

«Я заняла редиску в лотки четыре дня назад. Поставила их под светящиеся светодиодные лампы на температуру 25 градусов, накрыла пленкой. И что же мы видим! Посмотрите, редис взошел очень дружно. Теперь мы должны снизить температуру вплоть до 15 градусов, поскольку редис не любит высоких температур. Она начнет стрелковаться и совсем не даст нам такого желанного плода», - рассказала о своем опыте автор канала на YouTube «Фазенда».

По словам хозяйки, днем ​​редис находиться при температуре 24-23 градуса под светодиодными лампами, а на ночь она будет выносить ее в холодный коридор, где температура 15-16 градусов.

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