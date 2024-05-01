Посевной календарь на май 2024 года, этот месяц наиболее примечателен тем, что стал поворотным моментом в году, когда температура повышается и огромное разнообразие цветов расцветает, позволяя миру вспыхнуть буйством красок.

Посевной календарь на май 2024 года, полнолуние в этом месяце стало известно как Полная Цветочная Луна.

Даты в мае 2024 года, перечисленные ниже, одинаковы для всех зон выращивания.

Однако, пожалуйста, примите во внимание погоду и климат вашего региона, прежде чем следовать нашим советам, используя посевной календарь на май 2024 года.

Посевной календарь на май 2024 года выглядит так:

1-й день мая: Уничтожьте вредителей растений в этот бесплодный день.

2-3 мая: Подходит для виноградных культур. А также для клубники. Хорошие дни для пересадки. Благоприятное время для посадки поздних корнеплодов.

4-5 мая: Плохая посадка. Прекрасно подходит для выращивания или опрыскивания. Хорошие дни урожая.

6-7 мая: Первый день – хороший день для пересадки. В первый день также посаженные корнеплоды принесут хороший урожай. Второй день благоприятен для посадки фасоли, кукурузы, томатов, перца и других надземных культур.

8-9 мая: Любое семя, посаженное сейчас, будет иметь тенденцию гнить.

10–12 мая: Высаживайте грядки и цветники. Наиболее благоприятен для кукурузы, хлопка, фасоли, перца, баклажанов и других надземных культур.

13-17 мая: Бесплодный период. Благоприятен для уничтожения вредителей растений, выращивания или короткого отпуска.

18-19 мая: Благоприятное время для посева кормовых культур, зерновых. Сажать цветы. Прекрасное время для посадки кукурузы, фасоли, перца и других надземных культур.

20-22 мая: Посадите рассаду. Отлично подходит для посадки надземных культур и посадки листовых овощей.

23-24 мая: Семена, посаженные сейчас, плохо приживутся и дадут мало урожая.

25-26 мая: Высаживайте позднюю свеклу, картофель, лук, морковь и другие корнеплоды.

27-28 мая: Уничтожайте вредителей растений в эти бесплодные дни.

29-30 мая: Подходит для виноградных культур. Установите растения клубники. Хорошие дни для пересадки. Благоприятное время для посадки поздних корнеплодов.

31-31 мая: Плохая посадка. Прекрасно подходит для выращивания или

опрыскивания. Хороший день урожая.

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