Если вы любите добавлять свежую зелень к только что приготовленным блюдам, то вам точно нужно узнать, как ее вырастить.

Вырастить петрушку и укроп можно без особого труда, если знать правильные рекомендации. Сегодня мы поговорим об этом.

Как вырастить укроп

Что за укроп? Укроп – это такая удивительная трава для посадки, которая точно пригодится вам в приготовлении пищи.

Сажать укроп семенами или пересаживать?

Сажать укроп следует семенами, поскольку он плохо реагирует на пересадку. Укроп произрастает достаточно высоким, поэтому выберите место, которое имеет ветрозащитную защиту, или используйте столб или клетку с тремя кольцами для томатов, чтобы поддержать его. Посадите семена на глубину 0,5 сантиметра и разместите их на расстоянии примерно 25–30 сантиметров друг от друга. После того, как семена взойдут, держите почву влажной и чистой от сорняков. Для этого я рекомендую хороший слой компостной мульчи, перегноя или сосновой соломы.

Советы по выращиванию укропа

Хороший совет по выращиванию укропа, который я хочу порекомендовать людям, которые хотят приготовить укропные соления. Когда растение сформирует цветы и даст семена, вы можете срезать верхушку с зелеными листьями. Целую головку цветка вместе с листьями кладу в банке для укропных солений сразу после срезки. Для этого семена не обязательно должны быть полностью созревшими! Я действительно предпочитаю это сушеному укропу, когда делаю соление.

Не забывайте держать это растение, если вы боитесь, что оно упадет на другие растения в саду или ландшафте. Прекрасно высаживать это в саду с опылителями, поскольку оно привлекает опылителей.

Как собирать урожай укропа

Итак, как собирать укроп, когда вам удалось его вырастить? Это зависит от того, выращиваете ли вы для использования в свежем виде или для семян. Вы можете собирать любые зеленые листья, пока цветок не раскроется. Как и кинза, вкус очень быстро портится, поэтому используйте ее посвежее. Вы можете высушить листья укропа, повесив его вверх дном на открытом месте, подальше от прямых солнечных лучей, но они значительно потеряют свой вкус.

Если вы хотите собрать семена, срежьте цветы непосредственно перед тем, как семена созреют и станут более светло-коричневыми. Головки можно подвесить вверх дном, накинув на головку семян мешок, чтобы ловить семена, когда они высыхают и опадают. Убедитесь, что у вас есть достаточная вентиляция, проткнув дыры в сумке и держите ее подальше от прямых солнечных лучей. Прежде чем хранить семена, убедитесь, что они полностью высохли. Они, как правило, хранятся в герметичном контейнере до года.

Как вырастить петрушку

Петрушку, как почти похожую на кинзу, очень легко выращивать. Он также является убежищем для черной бабочки-махаоны, чтобы отложить яйца, как и укроп.

Когда сажать петрушку

Осень и весна – лучшее время для того, чтобы вырастить петрушку в нашей местности. Он предпочитает более прохладные температуры, хотя я считаю, что если я оставлю ему немного тени и густой слой мульчи, я смогу выращивать его дальше в теплое время года достаточно хорошо.

Сажать петрушку семенами или сажать?

Семена петрушки можно высевать непосредственно на грядки или высаживать в небольшие горшки для пересадки. В отличие от кинзы и укропа, петрушка достаточно хорошо переносит пересадку. В моих личных испытаниях плоская итальянская петрушка справляется с нашим климатом гораздо лучше, чем вьющаяся, но пусть это вас не смущает. Участок сада у всех разный.

Посадите семена на грядки на глубину 0,5 сантиметра и расположите их на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Когда они прорастут, а это может занять пару недель, прорежьте их примерно на 20 сантимерів друг от друга.

Советы по выращиванию петрушки

Один из лучших советов по выращиванию петрушки, которую я могу дать, это постоянно ее обрезать или собирать. Это позволяет растению разветвляться и продолжать расти, в конечном счете обеспечивая больше стеблей и листьев, пригодных для уборки. Я также рекомендую подождать с уборкой стеблей, пока петрушка не достигнет по крайней мере 15-30 сантиметров в высоту.

Как собирать петрушку

Лучший способ собрать петрушку – срезать старые стебли или листья, оставив новые стебли/листья, чтобы они продолжали расти. Храните их хрустящими, сохраняя их в холодильнике с достаточно высокой влажностью. Вы можете отрезать листья от стебля при необходимости и использовать свежие или вымыть и дать им полностью высохнуть перед хранением в герметичном контейнере.

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