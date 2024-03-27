Для того чтобы вырастить хороший урожай полезного и хрустящего салата необходимо знать, когда его сажать в открытый грунт.

Листья салата, как известно, имеют большое количество полезных веществ и считаются одним из самых доступных источников витаминов.

Салат является неприхотливой культурой, поэтому не требует особой подкормки и опрыскивания, но следует обязательно знать, когда именно его необходимо сажать в открытый грунт.

Так, почти все сорта салатов относятся к холодостойким культурам, поэтому их можно сажать ранней весной.

Когда лучше сеять салат в открытый грунт.

Более того, являясь неприхотливой культурой, сажать салат можно вплоть до сентября, а в местности, где лето прохладное, салат можно выращивать круглый год.

«За сезон салата можно посадить очень много. Готовить рассаду в кассетах каждый месяц. Чтобы процесс был бесперебойным. Создать разнообразие, ассортимент и пойдет дело...», - говорит опытная хозяйка и автор блога «Hroshi na horodi».

По словам пани Юлии, необходимо подобрать хорошие семена, обеспечить полив, натянуть агроволокно, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на салат.

Также хозяйка рассказала, как садить салат, чтобы получить бесперебойный урожай. Так, промежуток между посевами может быть – три четыре недели. И, добавляет Юлия, «сеять новый через паллеты».

Когда лучше сеять салат в открытый грунт.

Для того чтобы понять, когда садить салат в открытый грунт необходимо помнить, что температура -5°C и ниже приведет к гибели растения. Лучшее время для этого – теплый май при +10-12 °C с легкой прохладой ночью.

Также для того, чтобы принять решение, когда лучше садить салат, можно воспользоваться лунным календарем. Так, в марте это 1-3, 9-16, 20, 24, 25, 28-30, а в апреле – 5, 7-13, 16,17, 21, 22, 25-27.

Когда сажать салат в мае – 2-3, 7-10, 13, 14, 17, 18, 22-24, 30, 31.

Если решено сажать салат в июне, то рекомендуется это делать в следующие даты: 1-3, 19, 20, 26-30.

Отметим, что для выращивания хорошего урожая салата также необходимо заботиться о влажной почве. Еще одним секретом выращивания хорошего урожая салата является его посадка после культур, перед которыми была внесена органика.

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