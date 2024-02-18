Научитесь чистить душ как профессионал с помощью этих быстрых и естественных советов по очищению, которые можно использовать в любой ванной комнате.

Есть несколько стратегий, которые помогут быстро и эффективно очистить душевую кабину, удалив пятна от воды, известковые налеты и плесень. Ниже мы сосредоточились на испытанных природных методах, которые сводят к минимуму потребность в использовании чистящих химических средств, содержащих высокий уровень отбеливателя.

КАК БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ ДУШ

1. ПОРОЖНИТЕ ДУШ

Начните с того, что уберите из душа все туалетные принадлежности и аксессуары, такие как щетки для тела и губки, чтобы создать свободное пространство для тщательной очистки.

Часто бутылки из-под шампуня и моющие средства, мыльница и душевые кабины могут быть заполнены мыльной пеной и известковым налетом, которые превращаются в нежелательную плесень, которая питается ежедневным замачиванием. Поэтому их нужно будет очистить раздельно.

2. ОЧИЩИТЕ ДУШЕВОЙ ПОДДОН УКСОМ И СОДОЙ

Уксус и пищевая сода являются распространенным натуральным чистящим раствором своими руками, и это хорошая смесь для глубокой очистки душевого поддона.

В сочетании уксус и пищевая сода вызывают химическую реакцию, которая может помочь очистить стойкие пятна от жесткой воды или другие пятна на поддоне для душа. Эта простая стратегия может сэкономить время от чистки.

Как очистить душевой поддон уксусом и пищевой содой:

Посыпьте щедрым количеством пищевой соды, чтобы покрыть всю поверхность душевого поддона. Сбрызните лоток уксусом. Пищевая сода начнет шипеть, когда начнется реакция. Дайте ему постоять несколько минут, а затем, когда уксус прореагирует с пищевой содой и прекратится шипение, промойте поддон водой и протрите его. Если у вас есть сложные пятна, вы можете использовать щетку со щетиной для дополнительной силы чистки перед тем, как ополаскивать лоток водой.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РАСТВОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Общее универсальное моющее средство лучше всего подходит для очистки всех поверхностей, что делает уборку более эффективной, поскольку вы можете использовать тот же раствор для всего. Начните с того, что опрыскивайте все поверхности внутри душа выбранным моющим средством, среди которых сейчас много натуральных универсальных чистящих средств, чтобы сократить использование агрессивных химикатов в вашем доме.

Распылите каждую поверхность одним движением, чтобы сделать быструю, но эффективную очистку, а затем вернитесь к месту, с которого вы начали сосредотачиваться на меньших участках, протирая их чистой тканью из микроволокна.

4. Смешайте уксус и воду, чтобы удалить известковый накол

Чтобы получить дешевый, быстрый и эффективный раствор для очистки известкового налета во время мытья кранов или душевой воронки, смешайте уксус и воду. Этот удивительный базовый чистящий раствор может помочь удалить известковый налет и мгновенно сделать ваш душ сияющим, как новый.

5. ОЧИЩИТЕ ЗАТЕРКУ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ

Чтобы получить блестящую отделку душевой кабины, затирка между плитками может потребовать немного дополнительного TLC. Плитка и раствор могут накапливать стойкие пятна, которые трудно отмыть, особенно если вы позволяете этим пятнам накапливаться.

С помощью пищевой соды можно удалить эти сложные пятна в считанные минуты.

Сделайте пасту, чтобы глубоко очистить затирку и с помощью старой зубной щетки нанесите пасту на затирку, чтобы она попала прямо в щели.

6. Очистите дверцу щерки и стекло

Паста из пищевой соды также прекрасным способом протереть грязные, помутневшие стеклянные душевые двери и стеклянные панели. Накройте дверцу душевой кабины пастой, дайте ей постоять несколько минут, а затем протрите ее. Вы можете быть удивлены тем, как чистой может быть эта поверхность.

7. ПОМЫЙТЕ ШТОРКУ ДЛЯ ДУША

Занавески для душа могут начать пахнуть застоявшейся водой и стать питомником плесени по краям, поэтому не забудьте также почистить шторку для душа, если она у вас есть.

Просто отстегните штору от подвесных колец и постирайте ее горячей водой.

8. ИЗБОРЬТЕСЬ С МЕРКИМИ ПЯТНАМИ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕКСИДА И КРЕМА ИЗ ЗУБНОГО КАМНЯ

Нужна дополнительная сила чистки и удар, который поможет отстирать мыльную пену и стойкие пятна от воды? Перекись водорода может быть именно тем средством, которое вам нужно. Часто одной только перекиси достаточно, чтобы удалить большинство пятен в душе, включая пятна от воды. Просто распылите душ, затем дайте ему постоять 15-30 минут и протрите его.

Источник: poppies

Читайте также:

Как очистить плитку в ванной: советы от профессиональных уборщиков

Как очистить кран и предотвратить появление налета: действенные методы

Как очистить кран в ванной и кухне: что нужно для решения проблемы