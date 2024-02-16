Наведені тут поради , як очистити кран, дозволять вам довгий час насолоджуватися використанням змішувача для раковини.
Просто час від часу чистіть та видаляйте вапняний наліт!
Кращі матеріали для кухонних змішувачів та раковин: хром та нержавіюча сталь.
Залежно від варіанта, наші кухонні змішувачі мають високоякісне блискуче хромування або обробку з міцної нержавіючої сталі.
Обидва матеріали є синонімом довговічності та полегшують очищення.
Використання відповідної техніки та засобів догляду за змішувачами надасть їм чудовий блиск на тривалий період часу.
Як очистити кран і правильно доглядати кухонний змішувач:
Не використовуйте для чищення крана в раковині агресивні засоби для чищення, що містять такі інгредієнти, як хлорний відбілювач, мурашина кислота, оцтова або соляна кислота. Також уникайте абразивних засобів для чищення і губок.
Як очистити кран: не розпорошуйте засіб для чищення безпосередньо на кухонний кран і не змішуйте різні засоби. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо догляду та часу застосування.
В ідеалі видалити вапняний наліт з кухонного крана можна за допомогою засобу для чищення на основі лимонної кислоти.
Як очистити кран і запобігти появі нальоту: спочатку нанесіть засіб для чищення на м'яку безворсову бавовняну тканину і протріть нею кран в раковині.
Потім залиште засіб діяти протягом зазначеного часу, а потім повністю видаліть його чистою водою.
Нарешті просто протріть кран насухо сухою тканиною. Це видалить усі залишки, і кран знову заблищить як новий.
Якщо відкладення вапняного нальоту видаляються належним чином, можна запобігти множині неприємних непрямих пошкоджень. Зрештою, вапняний наліт є проблемою не тільки з естетичної точки зору. Це також може призвести до погіршення функцій, наприклад, форми розпилу.
Правильне чищення змішувача на раковині нескладна і не займає багато часу.
Висувний шланг кухонного змішувача також легко чистити та при необхідності замінювати: інструкції додаються до кожної запасної частини.
Джерело: hansgrohe .
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