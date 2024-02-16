Ваш кухонний кран та раковина часто піддаються впливу тепла та холоду, а також лугів, жирів чи кислот.

Наведені тут поради , як очистити кран, дозволять вам довгий час насолоджуватися використанням змішувача для раковини.

Просто час від часу чистіть та видаляйте вапняний наліт!

Кращі матеріали для кухонних змішувачів та раковин: хром та нержавіюча сталь.

Залежно від варіанта, наші кухонні змішувачі мають високоякісне блискуче хромування або обробку з міцної нержавіючої сталі.

Обидва матеріали є синонімом довговічності та полегшують очищення.

Використання відповідної техніки та засобів догляду за змішувачами надасть їм чудовий блиск на тривалий період часу.

Як очистити кран і правильно доглядати кухонний змішувач:

Не використовуйте для чищення крана в раковині агресивні засоби для чищення, що містять такі інгредієнти, як хлорний відбілювач, мурашина кислота, оцтова або соляна кислота. Також уникайте абразивних засобів для чищення і губок.

Як очистити кран: не розпорошуйте засіб для чищення безпосередньо на кухонний кран і не змішуйте різні засоби. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо догляду та часу застосування.

В ідеалі видалити вапняний наліт з кухонного крана можна за допомогою засобу для чищення на основі лимонної кислоти.

Як очистити кран і запобігти появі нальоту: спочатку нанесіть засіб для чищення на м'яку безворсову бавовняну тканину і протріть нею кран в раковині.

Потім залиште засіб діяти протягом зазначеного часу, а потім повністю видаліть його чистою водою.

Нарешті просто протріть кран насухо сухою тканиною. Це видалить усі залишки, і кран знову заблищить як новий.

Якщо відкладення вапняного нальоту видаляються належним чином, можна запобігти множині неприємних непрямих пошкоджень. Зрештою, вапняний наліт є проблемою не тільки з естетичної точки зору. Це також може призвести до погіршення функцій, наприклад, форми розпилу.

Правильне чищення змішувача на раковині нескладна і не займає багато часу.

Висувний шланг кухонного змішувача також легко чистити та при необхідності замінювати: інструкції додаються до кожної запасної частини.

Джерело: hansgrohe .

Читайте також:

Як очистити кран у ванній та кухні: що потрібно для вирішення проблеми.

Як очистити кран у ванній та кухні: що потрібно для вирішення проблеми.

Як чистити крани, щоб не зашкодити: чого слід уникати.