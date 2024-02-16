Ваш кухонный кран и раковина часто подвергаются воздействию тепла и холода, а также щелочей, жиров или кислот.

Приведенные здесь советы как очистить кран позволят вам долгое время наслаждаться использованием смесителя для раковины.

Просто время от времени чистите и удаляйте известковый налет!

Лучшие материалы для кухонных смесителей и раковин: хром и нержавеющая сталь.

В зависимости от варианта наши кухонные смесители имеют высококачественное блестящее хромирование или отделку из прочной нержавеющей стали.

Оба материала являются синонимом долговечности и облегчают очистку.

Использование соответствующей техники и средств по уходу за смесителями придаст им чудесный блеск на длительный период времени.

Как очистить кран и правильно ухаживать за кухонным смесителем:

Не используйте для чистки крана в раковине агрессивные чистящие средства , содержащие такие ингредиенты, как хлорный отбеливатель, муравьиная кислота, уксусная или соляная кислота. Также избегайте абразивных чистящих средств и губок.

Как очистить кран: не распыляйте чистящее средство непосредственно на кухонный кран и не смешивайте разные средства. Пожалуйста, следуйте рекомендациям производителя по уходу в отношении дозировки и времени применения.

В идеале удалить известковый налет с кухонного крана можно с помощью чистящего средства на основе лимонной кислоты.

Как очистить кран и предотвратить появление налета: сначала нанесите чистящее средство на мягкую безворсовую хлопчатобумажную ткань и протрите ею кран в раковине.

Затем оставьте средство действовать в течение указанного времени, а затем полностью удалите его чистой водой .

Наконец, просто протрите кран насухо сухой тканью . Это удалит все остатки, и кран снова заблестит как новый.

Если отложения известкового налета удаляются должным образом, можно предотвратить множество неприятных косвенных повреждений. В конце концов, известковый налет представляет собой проблему не только с эстетической точки зрения. Это также может привести к ухудшению функций, например, формы распыла.

Правильная чистка смесителя на раковине несложна и совсем не занимает много времени.

Выдвижной шланг кухонного смесителя также легко чистить и при необходимости заменять: инструкции прилагаются к каждой запасной части.

Источник: hansgrohe.

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