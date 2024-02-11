Краны в ванной комнате в занятом доме могут покрыться пятнами и грязью всего за пару дней после чистки.

Зубная паста, мыло, волосы и обычная грязь могут быстро привести к тому, что ваш кран потребует серьезной очистки.

Правильно очистить кран несложно, но для правильного выполнения работы полезно иметь подходящие инструменты и методы.

Что вам нужно, чтобы очистить кран

Чистящие салфетки (1 влажная, 1 сухая)

Вода

Средство для мытья посуды

Уксус

Неабразивный очиститель

Старая зубная щетка

Шаги по очистке крана

Прежде чем приступить к работе, рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя по отделке вашего смесителя. Хотя наиболее распространенным типом смесителей являются прочные, легко чистящиеся хромированные смесители, для других типов могут потребоваться особые инструкции по уходу.

Начните с базовой уборки крана

Простая вода или мягкое мыло для мытья посуды и вода могут обеспечить очистку большинства типов кранов. Протирая кран сухой чистящей тканью после чистки, вы сможете придать ему блеск. Это также поможет предотвратить появление пятен на отделке смесителя.

Используйте уксус для удаления стойких загрязнений на кране

Если воды или средства для мытья посуды недостаточно, чтобы удалить грязь из крана, следующим шагом будет белый уксус. Смесь половины уксуса и половины воды, нанесенная на чистящую ткань, поможет удалить пятна от воды и отпечатки пальцев. Если вы не уверены в отделке вашего крана или хотите быть особенно осторожным, рекомендуется проверить уксус/воду в скрытом месте, чтобы убедиться, что отделка не повреждена.

Чистота по краям крана

Протирание поверхности крана — хорошее начало, но оно не приведет к результату. Большинство смесителей собирают грязь по краям, где соединяются раковина и смеситель. Очистите края мылом для посуды или простой водой, а в качестве инструмента для чистки используйте старую зубную щетку. Протрите кран насухо чистящей тканью.

Очистите сливную зону раковины

Сливная часть крана часто является той частью, которая требует наибольшей очистки. Попробуйте очистить эту часть крана неабразивным чистящим средством. Рекомендуется протестировать любое чистящее средство на скрытой части смесителя, чтобы убедиться в отсутствии повреждений отделки.

Источник: thespruce.

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