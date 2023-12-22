К счастью существуют альтернативные средства, которые можно использовать для стирки, когда у вас нет обычного порошка. Некоторые из этих средств могут быть даже более эффективными и экологичными.
Сода бикарбонат
Сода бикарбонат не только известна своими свойствами чистки, но и может служить как эффективное мягкое средство для стирки. Добавьте примерно одну чайную ложку соды в стиральную машину вместе со своим обычным средством для стирки. Сода помогает удалить запахи и загрязнения, оставляя вашу одежду чистой и свежей.
Уксус
Уксус обладает свойствами мягкой очистки и удаления запахов. Добавьте белый уксус или яблочный уксус в стиральную машину, используя примерно половину того количества, которое обычно используется порошком. Он поможет вам избавиться от грязи и освежить вашу одежду.
Мыло для посуды
Мыло для посуды обладает отличными свойствами для снятия жира и загрязнений. Разотрите немного мыла для посуды непосредственно на загрязненные места на одежде перед стиркой. Затем прополощите вещь в теплой воде, прежде чем выбросить ее в стиральную машину.
Соль
Соль может быть эффективным средством для стирки, особенно цветной одежды. Добавьте несколько ложек соли в стиральную машину, чтобы помочь удержать цвета яркими и предотвратить их размывание.
Гидросмесь
Гидросмесь или перекись водорода – эффективный антисептик и отбеливатель. Добавьте примерно четверть чаши гидросмеси к стиральной машине, чтобы усилить отбеливающий эффект и удалить пятна.
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