Все мы знаем ситуацию, когда у вас закончился стиральный порошок, а вам срочно нужно успеть постирать одежду для ближайшего мероприятия или рабочего дня.

К счастью существуют альтернативные средства, которые можно использовать для стирки, когда у вас нет обычного порошка. Некоторые из этих средств могут быть даже более эффективными и экологичными.

Сода бикарбонат

Сода бикарбонат не только известна своими свойствами чистки, но и может служить как эффективное мягкое средство для стирки. Добавьте примерно одну чайную ложку соды в стиральную машину вместе со своим обычным средством для стирки. Сода помогает удалить запахи и загрязнения, оставляя вашу одежду чистой и свежей.

Уксус

Уксус обладает свойствами мягкой очистки и удаления запахов. Добавьте белый уксус или яблочный уксус в стиральную машину, используя примерно половину того количества, которое обычно используется порошком. Он поможет вам избавиться от грязи и освежить вашу одежду.

Мыло для посуды

Мыло для посуды обладает отличными свойствами для снятия жира и загрязнений. Разотрите немного мыла для посуды непосредственно на загрязненные места на одежде перед стиркой. Затем прополощите вещь в теплой воде, прежде чем выбросить ее в стиральную машину.

Соль

Соль может быть эффективным средством для стирки, особенно цветной одежды. Добавьте несколько ложек соли в стиральную машину, чтобы помочь удержать цвета яркими и предотвратить их размывание.

Гидросмесь

Гидросмесь или перекись водорода – эффективный антисептик и отбеливатель. Добавьте примерно четверть чаши гидросмеси к стиральной машине, чтобы усилить отбеливающий эффект и удалить пятна.

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