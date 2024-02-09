Как очистить кран, ведь простая очистка тряпкой обычно удаляет небольшие пятна.

Однако при более серьезных отложениях минералов вам часто придется использовать абразивные чистящие средства.

Если поток воды нарушен, возможно, вам придется разобрать фильтр и очистить его и сам кран.

Как очистить кран, метод №1

Выполнение базового обслуживания

1. Простые пятна очистите водой. Небольшие пятна можно удалить без использования чистящего раствора. Достаточно просто протереть кран влажной тряпкой, чтобы удалить большинство мягких пятен. Всегда промокайте кран насухо после того, как он намокнет.

2. Для удаления более стойких пятен используйте мягкое чистящее средство.

Для более сильных пятен протрите кран влажной тряпкой и мягким чистящим средством. Хорошо подойдет уксус или универсальные чистящие средства.

Чтобы использовать натуральное чистящее средство, смешайте равные части белого уксуса и воды и нанесите смесь на кран. Не используйте уксус для утюга.

Если вы не уверены, сделано ли ваше приспособление из железа, проверьте его на небольшом участке и посмотрите, не стирается ли металл.

К приемлемым чистящим средствам, купленным в магазине.

3. Для дезинфекции используйте уксус или отбеливатель.

Если ваш кран, вероятно, вступил в контакт с микробами и бактериями, вы можете использовать отбеливатель или уксус для дезинфекции. Не используйте губку для нанесения раствора, поскольку губки быстро собирают бактерии и микробы.

Для уксуса смешайте равные части белого уксуса и воды и нанесите раствор чистой тряпкой. Уксус — безопасное натуральное дезинфицирующее средство, убивающее большинство проблемных бактерий.

Для приготовления раствора отбеливателя смешайте одну столовую ложку отбеливателя с литром воды. Используйте перчатки, чтобы кожа не контактировала напрямую с отбеливателем.

4. Высушите лишнюю воду. Если грань намокла после использования или чистки, протрите ее сухой тряпкой, чтобы стереть воду. Аккуратно промокните воду.

Если вы не промокнете воду, минералы могут накапливаться, образуя отложения, которые будет трудно очистить.

Как очистить кран, метод №2

Удаление отложений

1. Очистите красные или красновато-коричневые отложения лимонным соком. Ржавчину и железо необходимо очищать кислотными моющими средствами. Попробуйте смешать лимонный сок с мылом, чтобы получилась паста. Затем тряпкой сотрите остатки пасты.

Альтернативно попробуйте смешать одну часть щавелевой кислоты с десятью частями воды.

2. Очистите зеленые отложения нашатырным спиртом. Для получения зеленых или голубовато-зеленых отложений смешайте в равных частях воду и аммиак. Для нанесения смеси используйте перчатки и тряпку. После завершения хорошо промойте место и промойте трубы водой, чтобы удалить излишки аммиака.

3. Очистите черные и коричневые наросты с помощью винного камня. Чтобы очистить темные наросты, смешайте винный камень с перекисью водорода, чтобы получилась паста. Используйте тряпку, чтобы протереть ею кран и удалить загрязнения.

4. Очистите мыльную пену белым уксусом. Чтобы удалить мыльную пену и особенно неприятные водяные пятна, используйте белый уксус. Смешайте его с пищевой содой, чтобы получилась паста. Нанесите его и оставьте. Затем промойте и высушите

Источник: wikihow.

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