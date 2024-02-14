Ежедневное использование кранов приводит к тому, что они со временем теряют внешний вид, в котором они были установлены.

Поэтому важно знать несколько советов по чистке и уходу за кранами.

Мы склонны думать, что смесители не требуют особого ухода, но идеальный способ продлить срок их службы и избежать ухудшения внешнего вида — это ежедневная чистка или хотя бы пару раз в неделю.

Очень важно после использования смесителя очистить остатки мыла и воды, так как остатки могут испортить отделку.

Итак, как чистить краны, чтобы не повредить их: инструменты для чистки.

При регулярной чистке используйте мягкую ткань, чтобы вытирать капли воды. Не используйте абразивные средства или губки, которые могут поцарапать поверхность и имеют нейтральный pH.

Мы настоятельно рекомендуем хорошо высушить капли воды после использования крана. Если вы дадите им высохнуть под краном, на них может образоваться известковый налет, который может просочиться и испортить отделку.

Продукты, которых следует избегать во время чистки кранов.

Первое, на что следует обратить внимание, это продукты, которые мы никогда не должны использовать, так как мы повредим наш смеситель и не сможем вернуться в его исходное состояние, например, абразивные чистящие средства или любой инструмент, который царапает, царапает или трет его поверхность, химические вещества. чистящие средства, отбеливатели, полироли или воски, а также любые кислотные продукты или изобретения, такие как самодельный лимонный спрей или традиционный уксус.

Очень важно НЕ использовать мочалки или щетки, так как они царапают поверхность.

Как чистить краны правильно - для ухода за смесителями мы можем использовать специальные неабразивные чистящие средства, всегда следуя инструкциям производителя, уксус, только если он белый, горячую воду и мыло с нейтральным pH — простое, эффективное и экономичное решение.

Общие рекомендации, как чистить краны, чтобы не повредить их.

Также желательно проветрить ванную комнату. Это поможет избежать конденсата, влажности и скопления газов метана, которые колеблются в канализационной системе. Чтобы избежать последнего, надо всегда держать сифоны с водой.

Чаще разбирайте аэраторы или фильтры, в которых скапливаются загрязнения труб, которые затрудняют прохождение воды и значительно уменьшают поток. Самый простой способ — снять их и замочить в горячей воде с небольшим количеством неагрессивного чистящего средства. Таким образом, через несколько минут скопления извести растворятся, и мы поставим аэратор на место.

Если мы живем в месте, где вода еще и жесткая, чтобы предотвратить образование известкового налета, необходимо удалять остатки воды, всегда вытирая поверхность мягкой тканью после каждого использования.

Еще одна вещь, о которой следует помнить: не позволяйте чистящим средствам действовать дольше, чем необходимо, всегда следуя инструкциям производителя.

Как удалить засохший известковый налет на кране

Рекомендуется использовать для очистки уксус и с помощью смоченной тряпки нанести его на пораженный участок крана. Если известковое пятно не исчезло, можно дольше держать ткань завернутой в кране.

Источник: imexproducts.

Читайте также:

Как очистить кран в ванной и кухне: что нужно для решения проблемы.

Как вернуть белый цвет вещам: три действенных совета.

Чем стирать вещи, если нет порошка: несколько средств, точно есть у вас дома.