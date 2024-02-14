Поэтому важно знать несколько советов по чистке и уходу за кранами.

Мы склонны думать, что смесители не требуют особого ухода, но идеальный способ продлить срок их службы и избежать ухудшения внешнего вида — это ежедневная чистка или хотя бы пару раз в неделю.

Очень важно после использования смесителя очистить остатки мыла и воды, так как остатки могут испортить отделку.

Итак, как чистить краны, чтобы не повредить их: инструменты для чистки.

При регулярной чистке используйте мягкую ткань, чтобы вытирать капли воды. Не используйте абразивные средства или губки, которые могут поцарапать поверхность и имеют нейтральный pH.

Мы настоятельно рекомендуем хорошо высушить капли воды после использования крана. Если вы дадите им высохнуть под краном, на них может образоваться известковый налет, который может просочиться и испортить отделку.

Продукты, которых следует избегать во время чистки кранов.

Первое, на что следует обратить внимание, это продукты, которые мы никогда не должны использовать, так как мы повредим наш смеситель и не сможем вернуться в его исходное состояние, например, абразивные чистящие средства или любой инструмент, который царапает, царапает или трет его поверхность, химические вещества. чистящие средства, отбеливатели, полироли или воски, а также любые кислотные продукты или изобретения, такие как самодельный лимонный спрей или традиционный уксус.

кран

Очень важно НЕ использовать мочалки или щетки, так как они царапают поверхность.

Как чистить краны правильно - для ухода за смесителями мы можем использовать специальные неабразивные чистящие средства, всегда следуя инструкциям производителя, уксус, только если он белый, горячую воду и мыло с нейтральным pH — простое, эффективное и экономичное решение.

Общие рекомендации, как чистить краны, чтобы не повредить их.

Также желательно проветрить ванную комнату. Это поможет избежать конденсата, влажности и скопления газов метана, которые колеблются в канализационной системе. Чтобы избежать последнего, надо всегда держать сифоны с водой.

Чаще разбирайте аэраторы или фильтры, в которых скапливаются загрязнения труб, которые затрудняют прохождение воды и значительно уменьшают поток. Самый простой способ — снять их и замочить в горячей воде с небольшим количеством неагрессивного чистящего средства. Таким образом, через несколько минут скопления извести растворятся, и мы поставим аэратор на место.

Если мы живем в месте, где вода еще и жесткая, чтобы предотвратить образование известкового налета, необходимо удалять остатки воды, всегда вытирая поверхность мягкой тканью после каждого использования.

Еще одна вещь, о которой следует помнить: не позволяйте чистящим средствам действовать дольше, чем необходимо, всегда следуя инструкциям производителя.

Как удалить засохший известковый налет на кране

Рекомендуется использовать для очистки уксус и с помощью смоченной тряпки нанести его на пораженный участок крана. Если известковое пятно не исчезло, можно дольше держать ткань завернутой в кране.

Источник: imexproducts.

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