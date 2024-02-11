Крани у ванній кімнаті в зайнятому будинку можуть покритися плямами та брудом лише за пару днів після чищення.

Зубна паста, мило, волосся і звичайний бруд можуть швидко призвести до того, що ваш кран вимагатиме серйозного очищення.

Правильно очистити кран нескладно, але для правильного виконання роботи корисно мати відповідні інструменти та методи.

Що вам потрібно, щоб очистити кран

Серветки для чищення (1 волога, 1 суха)

Вода

Засіб для миття посуду

Оцет

Неабразивний очищувач

Стара зубна щітка

Кроки по очищенню крана

Перш ніж розпочати роботу, рекомендується ознайомитися з інструкціями виробника з обробки вашого змішувача. Хоча найбільш поширеним типом змішувачів є міцні хромовані змішувачі, що легко чистяться, для інших типів можуть знадобитися особливі інструкції з догляду.

Почніть з базового прибирання крана

Проста вода або м'яке мило для миття посуду та вода можуть забезпечити очищення більшості типів кранів. Протираючи кран сухою тканиною після чищення, ви зможете надати йому блиск. Це також допоможе запобігти появі плям на обробці змішувача.

Використовуйте оцет для видалення стійких забруднень на крані

Якщо води або засоби для миття посуду недостатньо, щоб видалити бруд із крана, наступним кроком буде білий оцет. Суміш половини оцту і половини води, нанесена на тканину, що чистить, допоможе видалити плями від води і відбитки пальців. Якщо ви не впевнені в обробці крана або хочете бути особливо обережним, рекомендується перевірити оцет/воду в прихованому місці, щоб переконатися, що обробка не пошкоджена.

Чистота по краях крана

Протирання поверхні крана - добрий початок, але воно не приведе до результату. Більшість змішувачів збирають бруд по краях, де з'єднуються раковина та змішувач. Очистіть краї милом для посуду або простою водою, а як інструмент для чищення використовуйте стару зубну щітку. Протріть кран насухо тканиною, що чистить.

Очистіть зливну зону раковини

Зливна частина крана часто є частиною, яка потребує найбільшого очищення. Спробуйте очистити цю частину крана неабразивним засобом для чищення. Рекомендується протестувати будь-який засіб для чищення на прихованій частині змішувача, щоб переконатися у відсутності пошкоджень обробки.

Джерело: thespruce.

Читайте також:

Відбілювач може нашкодити вашому одязі: як вирішити проблему

Як повернути білий колір речам: три дієві поради

Чим прати речі, якщо немає порошку: кілька засобів, точно є у вас вдома