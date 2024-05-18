Какие изменения ожидать военнообязанным украинцам в мае, как будут работать ТЦК и что делать "ограниченно пригодным".

В Минобороны напоминают, что все военнообязанные, призывники и резервисты от 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Это нужно сделать до 16 июля. С сегодняшнего дня, 18 мая, закон о мобилизации вступает в силу. Стало известно, что важно помнить.

Все военнообязанные в течение 60 дней должны уточнить свои данные. Это можно сделать тремя способами: лично посетить военкомат, обратиться в ЦНАП или зарегистрироваться в электронном кабинете.

Для уклоняющихся от мобилизации предусмотрено ограничение права вождения авто и штрафы в размере от 17,000 до 25,000 грн. В случае неуплаты штрафов возможен арест имущества и списание средств с банковских счетов.

Уголовная ответственность угрожает тем, кто не явится в ТЦК после лично врученной повестки и прохождения ВЛК.

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию.

Военно-учетный документ обязательно нужно иметь при себе и предъявлять по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ. Это касается также мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Лица, признанные ограниченно пригодными, должны повторно пройти ВЛК.

Получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе.

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