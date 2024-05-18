Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 18 мая с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 18 мая, жизнь приводит вас туда, куда вам нужно пойти.

Нелегко быть лидером, как бы легко это тебе ни давалось.

В какой бы области вашей жизни вы ни упустили мяч, вы сможете вернуться и попробовать еще раз, используя энергию лидерства.

Чего следует ожидать от чтения одной карты Таро?

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 18 мая.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

Вы, наконец, отпустили беспокойство, которое так долго носили, что кажется, будто чего-то не хватает.

Все время, которое ты потратил впустую, и бремени больше нет. Вы, наконец, сможете вернуть себе здравомыслие и вернуться в то место, где вы больше похожи на себя прежнего.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Ваша интуиция всегда была точной, так почему же вы не можете сказать, что думаете или чувствуете?

Пришло время вытеснить из вашей жизни часть шума, которому вы позволили просачиваться через работу, друзей и другие источники. Постарайтесь замолчать, чтобы восстановить связь со своим внутренним голосом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Влюбленные в перевернутом положении.

Вы не всегда можете следовать своему сердцу, иногда оно ведет вас неверным путем, потому что вы не полностью исцелились от ран прошлого.

Лучше всего, если вы начнете работать над собой, прежде чем снова вступать в отношения. Отскок может быть привлекательным прямо сейчас, но отвлечение — это не то, что вам нужно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая.

Вы, наконец, преодолели худшую часть искушения чем-то, чему вы никогда раньше не могли отказать.

Это был непростой холм, и теперь вы достигли большой цели. Вознаграждайте себя здоровым образом.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Когда ваша творческая сторона просто не начинает проявляться в вас, вы знаете, что вам нужно немного успокоиться, пока вы не почувствуете, что вдохновение снова возвращается.

Вам просто нужно позволить своему уму расслабиться, и вскоре идеи снова вернутся в поток.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая.

Не старайтесь слишком сильно. Вы можете настаивать и настаивать на том, чтобы все шло определенным образом, но в конечном итоге разочаровываетесь и не получаете никаких результатов.

Возможно, это знак богов, что вы находитесь не там, где должны быть.

Вам нужно немного вернуться назад, чтобы понять, хотите ли вы того, чего вам не следует иметь по определенной причине.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Туз Мечей.

Жизнь — это череда новых начинаний и концовок. Вам захочется взять на себя инициативу на этом этапе пути.

Вам не обязательно знать все ответы прямо сейчас. Вам просто нужно быть готовым с чего-то начать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Ваши инстинкты имеют значение. Вы задавали себе вопросы в прошлом только для того, чтобы обнаружить, что вы все время были правы.

Вы уже проходили через это и знаете, чего ожидать. Доверьтесь своей интуиции, которая укажет путь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая.

Это не ваша работа – приносить плохие новости. «Виноградная лоза» возьмет на себя грязную задачу по распространению информации за вас.

Вы давно предупреждали, и никто не послушался. Теперь пришло время позволить карме сделать свое дело.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Вы отлично справляетесь с изучением того, чему жизнь пытается вас научить. Вы усердно работали над усвоением этого урока, и это принесло свои плоды.

Вам не нужна ничья помощь, чтобы перейти на следующий уровень. Вы действительно учитесь брать на себя инициативу, и это проявляется в вашей уверенности.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Иерофант.

Старые методы творят чудеса в этой ситуации. Бывают случаи, когда нужно изобретать велосипед.

Возможно, это не один из них, поэтому не делайте того, что уже сделано. Либо попробуйте что-то новое, либо позвольте кому-то другому насладиться тем, что вам не нравится.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Вы обладаете гораздо большей властью, чем думаете.

Вам неудобно иметь такой большой контроль из-за страха, что вы совершите большую ошибку и вам придется взять на себя всю вину.

Но, если бы вы не были готовы к этому времени, Вселенная не открыла бы вам дверь.

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