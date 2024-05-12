Как выглядит ваша удача на этой неделе с 14 по 20 мая, узнайте это в этом еженедельном гороскопе для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Вот, что астрологи говорят о вашем знаке Солнца на этой неделе с 14 по 20 мая.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 мая:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Пришло время увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими вам хотелось бы, чтобы они были. Проверка реальности позволяет взглянуть на ситуацию со стороны, особенно когда речь идет об истинных мотивах других людей и ситуации на рынке. Ваше будущее зависит от действий, совершенных в настоящий момент, поэтому будьте внимательны, практичны и не ждите слишком многого ни от кого прямо сейчас. В вопросах любви и романтики вы можете чувствовать, что именно вы вкладываете всю работу в отношения, или вы можете обнаружить, что кто-то не так правдив, как вы. Прежде чем делать что-то радикальное, подождите, пока не станете абсолютно ясно, что происходит. Ожидайте незначительных задержек в переговорах и юридических вопросах. Терпение сейчас принесет хорошие новости позже.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Окунитесь в любовь и признательность, которая вас окружает. Вы особенный и любимый за то, кем вы являетесь, и за все, что вы делаете для окружающих. Новое мощное партнерство может возникнуть как на работе, так и в личной жизни. Долгосрочные обязательства, контракты и облигации, заключенные сейчас, могут иметь положительный и долгосрочный эффект. Просто четко сформулируйте, чего вы хотите, и не ждите, что люди прочитают ваши мысли. Спросите о том, что вам нужно, и развейте все недопонимания и сомнения. Тельцы в сфере коммуникаций, СМИ и искусства могут стать более популярными. Приятный сюрприз поднимет настроение.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вы находитесь на перепутье. И сейчас начинается период переоценки и анализа. Принятое решение будет иметь долгосрочные последствия, а если оно будет принято мудро, то оно обещает безопасность и успех. Не зацикливайтесь на этом, и все будет хорошо. Вы можете оказаться посредником между двумя противоположными душами. Или разбирать чужой беспорядок. А в сердечных делах вам, возможно, придется выбирать между двумя одинаково хорошими партнерами. Обратитесь за финансовой консультацией по денежному вопросу. Навязчивое беспокойство уходит, или вы чувствуете себя легче после того, как отпустили кого-то или что-то.

Рак (21 июня – 22 июля)

Возможно, вам не хочется работать. Или относиться к жизни так серьезно. И это прекрасное место. Ожидайте беззаботных моментов, полных смеха. Или столь необходимый перерыв в повседневной рутине исцеляет ваше сердце. Откройте свой разум благословениям, которые Вселенная посылает вам. Приглашение или возможность могут привести к отличным впечатлениям. В романтическом плане это период, когда одинокие люди становятся самыми очаровательными и притягательными. В ближайшие недели вы можете привлечь немало единомышленников, но сейчас, возможно, вы не готовы ни к чему серьезному. Семейная встреча или праздник приносят счастливые моменты общения с людьми.

Лев (23 июля – 22 августа)

Быть смелым. Выскажись. Взять под контроль. Отстаивайте то, во что вы верите. Покажите им, что вы настроены серьезно. Совсем не та фаза, чтобы молчать, карты призывают вас раскрыть свою пламенную сторону. Отличная неделя для мобилизации других, мотивации команды и достижения определенных успехов в деловых вопросах. Любые цели, поставленные сейчас, позволят вам придерживаться процесса и гарантировать, что все будет выполнено вовремя. Львам, работающим в сфере производства, маркетинга или стартапов, следует ожидать большей активности и дискуссий.

Отношения могут потребовать от вас проявить инициативу. А если вы женаты, как насчет того, чтобы вновь разжечь страсть, которую вы когда-то разделяли. Пришло время проявить себя, дорогой Лев, но сначала выскажи свое мнение и выскажись решительно.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Что-то влияет на ваш режим сна. Возможно, вы чем-то управляете на микроуровне. Или пытаетесь контролировать ситуацию, которая находится вне вашего контроля. Чрезмерное обдумывание может привести к ненужному беспокойству. Что бы вы ни беспокоились, этого не произойдет. Хорошая неделя, чтобы снять стресс, сделать паузу и переориентироваться. Отказ от старой привычки освободит вас. И даже в дружеских отношениях вы можете обнаружить, что дистанцируетесь от старой компании или больше не рады встрече. Все в порядке, дорогая Дева, все меняется, но сначала тебе, возможно, придется немного расслабиться.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы в своих лучших проявлениях, когда делаете то, что у вас хорошо получается. И на этой неделе вы увидите свои способности, чтобы другие могли увидеть, насколько вы эффективны. Встречи с пожилыми людьми и важные контакты оказываются плодотворными. И вы можете быть заняты составлением планов будущего проекта. Ожидайте напряженную неделю, полную встреч, сообщений и презентаций. Одинокие могут влюбиться в кого-то нового. И могут быть запланированы встречи. Что бы вы ни делали, не откладывайте на потом, используйте энергию для достижения целей и продвижения дела. Денежные дела начинают улучшаться, и вы, возможно, планируете большие расходы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Часть тебя меняется навсегда. Возможно, именно разговор или опыт открывают вашу точку зрения, но вы больше не готовы соглашаться на среднее. Если вы мечтали о собственном бизнесе, на этой неделе вы определите свои планы в этом направлении. Или вы решаете, что больше не хотите перестраховаться, и идете на несколько рассчитанных рисков. Семьи могут подумать о переезде в новый город или новый дом. И если вы беспокоились о финансах, сейчас все выглядит гораздо лучше, чем вы думаете. Если вы хотите сохранить или улучшить свое здоровье, просто соблюдайте умеренность в потреблении алкоголя и еды.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Если вы боролись с проблемой, ответы, наконец, проявятся сами собой. Давнюю вражду можно разрешить. Недостающий предмет можно найти. Или вы просто помиритесь с кем-то, кто, как вы знаете, никогда не изменится. Чем больше вы принимаете некоторые вещи такими, какие они есть, тем дальше вы продвинетесь и тем больше покоя обретете. Пожилой мужчина может ожидать, что вы выслушаете его без сопротивления. В отношениях лучше всего пока занять пассивную роль и сыграть наблюдателя. Если кто-то действительно хочет, чтобы вы были в его жизни, он протянет вам руку помощи. Остерегайтесь аллергии. Денежные дела претерпевают некоторые изменения, возможно, вам придется заложить в бюджет больше расходов, чем вы предполагали изначально.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Все дело в деньгах, дорогая. И в предстоящие дни вы, возможно, будете очень озабочены цифрами. Кажется, вы думаете о документации, котировках, переговорах или просто реинвестировании. А если внимательно отнестись к деталям, можно добиться многого. Вы можете рассмотреть возможность смены работы или рода деятельности, если вы недовольны своим текущим финансами. На внутреннем фронте,

Карты призывают вас не быть слишком собственническими в отношении своих отношений и даже своих вещей. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Небольшая самодисциплина имеет большое значение в вопросах здоровья и расходов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Хорошая карма всегда вознаграждается. Люди знают, какое у тебя доброе сердце. Одолжение будет возвращено. Кто-то неожиданно помогает вам. Или вы получаете похвалу за хорошо выполненную работу. Просто будьте внимательны к тому, что вы говорите и как вы это говорите. Импульсивные решения могут иметь дорогостоящие последствия. Рассмотрите обе стороны аргумента с умом. Тщательно планируйте и при необходимости получите второе мнение. Женщина в семье может дать вам безусловную любовь и поддержку, в которой вы нуждаетесь. Хорошая фаза, чтобы начать все сначала. Акты благотворительности приносят благословения на вашем пути. Хорошая фаза начинает возобновлять вашу заботу о своем здоровье.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Уровень стресса может быть высоким. Ситуация с тестированием может сказаться на вашем сне. Держитесь и делайте все возможное, чтобы расслабиться, когда у вас будет время. Ситуация начинает улучшаться, когда мы отпускаем контроль. Хотя у вас может возникнуть желание убежать, в глубине души вы знаете, насколько вы способны. Некоторые проблемы возникают только в психической сфере, и к концу недели ясность и отстраненность приносят облегчение. Берегите своих близких, они единственные, кто действительно на вашей стороне. Побалуйте свою вторую половинку или порадуйте родителей сюрпризом. Здоровье остается хорошим, пока вы принимаете меры предосторожности.

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