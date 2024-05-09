Евгений Кошевой все детство и юность провел на Луганщине, потому ему есть, что сказать о людях, которые там проживают.

Евгений Кошевой – один из самых популярных и успешных юмористов страны. Более известен, как "Лысый" из Квартала 95. В интервью актер студии Квартал 95 Евгений Кошевой сделал громкое заявление относительно Луганской области, где провел свое детство.

Он вспомнил, что в его окружении на Луганщине никто вообще не ориентировался на россию, хотя украинский в школах почти не преподавали. Актер уверен, что за 10 лет оккупации местным жителям хорошо промыли мозг российской пропагандой.

Несмотря на это, Евгений Кошевой надеется, что там еще остались сознательные граждане, не поддающиеся российской пропаганде. Надежду на это ему дает украинское сопротивление, которое действует на временно оккупированных территориях Украины – а именно в Запорожской и Херсонской областях.

"С 2014 года они находятся в оккупации. Уже даже выросли дети, родившиеся во время оккупации, и их учат, что мы бандеровцы и ходим с нацистскими флагами. И, к сожалению, они в это верят", - говорит актер. что верит в деоккупацию Луганской и Донецкой областей.

Актер студии Квартал 95 также добавил, что его родственников и друзей там не осталось – все давно уехали. Также он уверен, что многих местных жителей не нужно в Украине - ведь многие из них действительно поддерживают оккупантов.

"Когда туда придут Вооруженные силы Украины, как быть с теми людьми, которые поддерживали россию? Думаю, оставлять этих людей в Украине не надо. Если кто-то был за россию – пусть едет в россию: там территории много, сколько степей, тайга… Поэтому вперед - на решетку, за "ребренчик"", - уверен он.

Источник: kp.ua

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