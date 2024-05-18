Как узнать, что кто-то внес ваш номер телефона в «черный список» – в «Киевстар» сделали объяснение своим абонентам.

Всем пользователям смартфонов известно, что далеко не все вызовы вызывают хорошие эмоции. Но нежелательные номера можно внести в так называемый «черный список».

Впрочем, бывает и так, что в «черный список» внесли именно вас. В «Киевстар» назвали признак того, что это произошло.

Так, иногда абоненты «Киевстар» сталкиваются с проблемой, что на определенный номер дозвониться они не могут.

Как отмечают в «Киевстар», среди возможных причин – установлен фиксированный набор, установлен запрет исходящих или входящих вызовов, установлен фильтр звонков или «абонент добавил вас в черный список».

Отметим, что узнать, ваш номер внесен в «черный список» можно по следующим признакам: короткие гудки во время звонка несколько дней и звонок мгновенно сбрасывается.

Длинные гудки также говорят о блоке – некоторые сервисы маскируют блок так, чтобы абонент об этом не догадался.

Самый простой способ убедиться, что ваш номер телефона действительно оказался в «черном списке» - позвонить с любой другой SIM-карты или с городского телефона.

Еще один быстрый способ – включить антиопределитель номера.

Данная функция есть у большинства смартфонов. Кроме того, он существует в качестве услуги у некоторых операторов мобильной связи. Абонент, который получит от вас звонок, увидит на экране «Неизвестный номер».

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