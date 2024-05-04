У телекомунікаційній компанії «Київстар» попереджають всіх абонентів про небезпеку, яку, можливо, хтось відразу не розпізнає.

Так, у «Київстар» наголошують, що один з найпоширеніших різновидів шахрайства є повідомлення про перемогу в акції, якої насправді не існує.

Як це відбувається. Абонент на телефоні бачить від начебто оператора коротке повідомлення про те, що він виграв цінний приз. Але, щоб його отримати необхідно переказати незначні кошти на номер або ж зателефонувати за ним.

Однак реагувати на такі повідомлення без перевірки ні в якому разі не можна.

«Не поспішайте переказувати гроші або відправляти персональні дані третім особам!», - підкреслюють у «Київстар».

Компанія радить своїм абонентам при отриманні такого SMS або дзвінка з інформацією про виграш перш за все перевірити достовірність цього повідомлення.

У «Київстар» також підкреслюють, що співробітники компанії не телефонують, щоб дізнатись коди чи паролі з SMS.

«Тож зберігайте їх у таємниці, щоб не відкрити доступ шахраям до ваших коштів», - підкреслюють в «Київстар».

Абонентів закликають не переходити за посиланнями в SMS та в інших повідомленнях, які надходять від невідомих номерів та незнайомців. Адже це може призвести до втрати коштів та особистої інформації.

Крім того, «Київстар» закликає українців не надо довіряти інформації, яку вони отримують від незнайомців через мобільний телефон і перевіряти її. І, звісно, не можна повідомляти коди поповнення рахунків незнайомим особам.

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