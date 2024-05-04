В телекоммуникационной компании Киевстар предупреждают всех абонентов об опасности, которую, возможно, кто-то сразу не распознает.

Так, в «Киевстар» подчеркивают, что одной из самых распространенных разновидностей мошенничества является сообщение о победе в акции, которой на самом деле не существует.

Как это происходит. Абонент на телефоне видит от якобы оператора короткое сообщение о том, что он выиграл ценный приз. Но, чтобы его получить необходимо перевести незначительные средства на номер или позвонить по нему.

Однако реагировать на такие сообщения без проверки ни в коем случае нельзя.

«Не спешите перечислять деньги или отправлять персональные данные третьим лицам!», - подчеркивают в «Киевстаре».

Компания советует своим абонентам при получении такого SMS или звонка с информацией о выигрыше, прежде всего, проверить достоверность этого сообщения.

В «Киевстар» также подчеркивают, что сотрудники компании не звонят по телефону, чтобы узнать коды или пароли из SMS.

«Сохраняйте их в тайне, чтобы не открыть доступ мошенникам к вашим средствам», - подчеркивают в «Киевстар».

Абонентов призывают не переходить по ссылкам в SMS и других сообщениях, поступающих от неизвестных номеров и незнакомцев. Это может привести к потере средств и личной информации.

Кроме того, «Киевстар» призывает украинцев не доверять информации, которую они получают от незнакомцев через мобильный телефон и проверять ее. И, конечно, нельзя сообщать коды пополнения счетов незнакомым лицам.

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